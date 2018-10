Politikeren Cicero med de store talegaver kæmpede en brav kamp for at redde den vingeskudte romerske republik, men i sine bestræbelser på at forsvare lov og orden benyttede han sig af blodige udrensninger og endte på den politiske udskiftningsbænk.

Hærføreren Marcus Antonius gik sammen med opkomlingen Octavian i kødet på de sammensvorne bag mordet på Cæsar, og sammen med Lepidus tog de magten i Rom. Til sidst stod Octavian dog alene tilbage som hersker, og så var det slut med den romerske republik.

Rom blev nu det kejserdømme, som siden var ideal for alverdens fyrster.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen