Lyt til Kongerækken og Politikens serie om Guldalderen: Danmark-Norge blev mast flad under Napoleonskrigene

Historiepodcasten Kongerækken er klar med ny serie om 1800-tallets danske guldalder – i samarbejde med Statens Museum for Kunst.

Hør podcast: København i flammer Hør podcast: København i flammer Hør podcast: København i flammer Henter… 25:46

Selvom de danske politikere gjorde, hvad de kunne for at holde sig ude af Napoleonskrigene endte det galt. Briterne frygtede, at franskmændene ville tage den dansk-norske flåde i sin besiddelse og krævede derfor den udleveret. Herefter bombarderede fjenden København, og briterne kunne til sidst sejle afsted med de danske krigsskibe.

Under den følgende krig mod briterne blomstrede patriotismen og Danmark fik en vaskeægte romantisk helt i skikkelse af den flotte unge søofficer Peter Willemoes, der havde kæmpet bravt under Slaget på Reden og gav sit liv for fædrelandet som blot 24-årig ved Slaget ved Sjællands Odde.

Kongerækkens serie om Guldalderen udkommer dagligt fra 21. til 28. august.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen