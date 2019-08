Lyt til Kongerækken og Politikens serie om Guldalderen: Stænderforsamlingerne var demokratiske laboratorier for eliten

Hør podcast: På vej mod folkestyre Hør podcast: På vej mod folkestyre Hør podcast: På vej mod folkestyre Henter… 26:01

En ny fransk revolution i 1830 banede vej for, at de længe ventede stænderforsamlinger blev realiseret. De fire stænderforsamlinger i henholdsvis Holsten, Slesvig, Jylland og på Sjælland fungerede fra 1834 som en form for demokratisk skole for dele af befolkningen.

Træer voksede dog ikke ind i folkestyrets himmel: Kun ca. 3 procent af befolkningen kunne tage del i forsamlingernes diskussioner, og deres beslutninger var kun rådgivende for den enevældige konge.

I Slesvig og Holsten blev forsamlingerne en base for italesættelsen af de tysksindedes politiske ønsker og var dermed med til at forstærke modsætningerne mellem tysk og dansk. Det skulle få stor betydning i det følgende årti.

Kongerækkens serie om Guldalderen udkommer dagligt fra 21. til 28. august.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen