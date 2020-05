Bogfolk #108: Historiker: »Virussen har overtaget den rolle, som terroren havde for 10 år siden«

Bogfolk Bogfolk #107: Historiker: »Virussen har overtaget den rolle, som terroren havde for 10 år siden« Bogfolk #107: Historiker: »Virussen har overtaget den rolle, som terroren havde for 10 år siden« Bogfolk #107: Historiker: »Virussen har overtaget den rolle, som terroren havde for 10 år siden« Henter… 38:05 BLIV ABONNENT, OG LYT MED Du skal være abonnent for at lytte til denne automatiske oplæsning. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Login

I historiske undtagelsestilstande er de historiske perspektiver særligt vigtige. Og de perspektiver kan Asser Amdissen hjælpe os med få. Han er historiker og praktiserer ved siden af sit job som direktør på skoleskibet Georg Stage historieformidling. Anmelderne roser ham for hans evne til at formidle historie med dybde og bredde på en let fordøjelig måde.

I ugens udgave af Bogfolk sætter Asser Amdissen blandt andet viruskrisen i en historisk kontekst. Og så giver han sine bud på, hvilke scenarier han forestiller sig krisen kan ende med. Han frygter blandt andet, at krisen betyder, at vi ender med at afskaffe nogle ting, som vi egentlig ellers i Danmark er glade for, fordi vi er begyndt at tilsidesætte borgerrettigheder og grundlov i bekæmpelsen af krisen:

»Virussen har overtaget den rollen, som terroren havde for 10 år siden. Den gør, at vi får stadig mere statslig intervention«, siger Asser Amdissen.

Til sidst kigger Bøger-redaktør Lise Garsdal som sædvanlig forbi studiet og fortæller om de nyeste romaner og den seneste litteraturkritik.