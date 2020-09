Bogfolk SPECIAL - Birgithe Kosovic: »Jeg har altid tænkt på det, min far gjorde, som incest«

Bogfolk Birgithe Kosovic: »Jeg har altid tænkt på det, min far gjorde, som incest« Birgithe Kosovic: »Jeg har altid tænkt på det, min far gjorde, som incest« Birgithe Kosovic: »Jeg har altid tænkt på det, min far gjorde, som incest« Henter… 36:15 BLIV ABONNENT, OG LYT MED Du skal være abonnent for at lytte til denne automatiske oplæsning. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Login

Det blev en intens aften, for Kosovic er en levende fortæller.

Man kan virkelig mærke, hvor vigtigt det har været for hende at skrive bogen, som kan siges, at ligge i forlængelse af hendes gennembrudsbog ’Det dobbelte land’.

Vært: Jes Stein Pedersen

Birgithe Kosovic fortæller om at være dybt ulykkelig og mentalt nedbrudt efter, at Krudttønden blev ramt af terror. Hun følte sig selv truet på grund af de holdninger, hun har til ytringsfrihed. Kunne hun overhovedet gå ud og holde foredrag om ytringsfrihed?

I podcasten fortæller hun også om det ’forkerte’ og ’forbudte’ ved farens vrede, som hun oplevede som et overgreb. ”Jeg har altid tænkt på det, min far gjorde, som incest” siger hun og uddyber:

”Det, der var så forfærdeligt ved min fars vrede, var, at han nød det. Han kunne godt lide at være vred, han ledte bare efter en anledning til det. Den vrede, han havde, var selvfødende. Hvis man forsøgte at forklare sig eller komme med indvendinger eller på nogen måde bare røre sig, mens man blev udsat for det, ville det bare kilde ham endnu mere. Den modstand ville kun bringe ham mod endnu større klimaks. På et tidspunkt, når han havde gjort sig selv færdig, så kunne man få lov at gå. Det, der i virkeligheden var inde i det, var, at man som barn oplever, at det her voksne menneske, som skal passe på en, faktisk tilfredsstiller sig selv på en, og at man skal gøre sig passiv og tage imod det, selvom man godt ved, at det, der foregår, er forkert, for man må ikke nyde at være vred”