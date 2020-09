Forfatter og højskolelærer: Det kan du gøre, for at dit barn bliver mindre angst og stresset

Bogfolk Forfatter og højskolelærer Christian Hjortkjær: »De skoleudmattede splatter ud på grund af forventningspresset« Forfatter og højskolelærer Christian Hjortkjær: »De skoleudmattede splatter ud på grund af forventningspresset« Forfatter og højskolelærer Christian Hjortkjær: »De skoleudmattede splatter ud på grund af forventningspresset« Henter… 32:36 BLIV ABONNENT, OG LYT MED Du skal være abonnent for at lytte til denne automatiske oplæsning. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Login

Højskolelærer og forfatter Christian Hjortkjær giver i bogen ’Utilstrækkelig’ en tankevækkende forklaring på, hvorfor så mange unge udvikler angst og utilstrækkelighedsfølelser. Efter at jeg havde læst Lilian Munk Rösings begejstrede anmeldelse her i avisen, besluttede jeg at invitere Hjortkjær til at medvirke i Bogfolk, så mange flere kan høre hans tanker – og råd.

Bogens grundsynspunkt lyder nogenlunde således: De unge får at vide, at de er frie, og at de har uendelig mange muligheder, og i forhold til tidligere generationer er der ganske rigtigt ikke ret meget, de ikke må. Men de er blevet snydt, mener Hjortkjær, for fortidens forbud er bare blevet erstattet med en ny tids påbud og idealer.

Bogen er også en opsang til de forældre, der ikke forstår, at man bliver psykisk syg af hele tiden at få at vide, at man er fri, når man faktisk føler sg ufri, fordi man skal leve op til vor tids krav om moralsk perfektionisme.

På Silkeborg Højskole, hvor han selv er ansat, lever de krav i bedste velgående. Den perfekte elev er social, engageret og så videre. Man surmuler ikke, man skal helst være begejstret, siger Hjortkjær i Bogfolk.

»Det er helt vildt udmattende. Jeg taler tit med elever, der trækker sig, fordi de ikke føler, at de kan være på på den rigtige måde. Påbuddet om altid at være engageret er så udmattende (…) De skoleudmattede splatter ud på grund af forventningspresset«.

Hjortkjærs bog falder på et tørt sted. Knap hver fjerde ung kvinde i alderen 18-24 år oplever at have det dårligt rent mentalt. For mændene er tallet 10 procent. 40 procent af kvinderne i alderen 16-24 år har et højt stressniveau, for mænd er det knap en fjerdedel.

I podcasten fortæller Christian Hjortkjær hvad både de unge og deres forældre og samfundet i øvrigt kan gøre for at det angstskabende psykiske pres bliver mindre.