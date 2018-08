Hvad der ramte Sverige Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

Jimmie Åkesson er Sveriges nye, stærke stemme og formand for Sverigedemokraterne. Ved det kommende valg til Riksdagen kan han få så mange mandater, at Sverige aldrig kommer til at ligne sig selv igen.

Men hvad er det, der sker for vores naboer mod øst, som ellers altid har været verdensmestre i velfærd, åbenhed og tolerance?