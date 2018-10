24. oktober: Månen gør comeback Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

For 50 år siden trådte Neil Armstrong som det første menneske ud på Månen. Den historie har i morgen premiere som spillefilmen ’First Man’. Men hvorfor har ingen gidet besøge Månen i over fire årtier? Og hvad mener de med, at Månen i fremtiden kan blive vores springbræt til resten af universet?