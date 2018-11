6. november: Midtvejsvalg - Laci og Sheerica udgør hver sin pol i Trumps splittede USA Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

To unge kvinder, Laci Williams og Sheerica Ware, stemmer i dag ved midtvejdsvalget. Laci drømmer om at arbejde for Trump, mens Sheerica arbejder på at få den første afroamerikanske kvinde valgt som guvernør.