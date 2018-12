6. december: Klimakamp er blevet til klassekamp Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

Frankrigs præsident Emmanuel Macron har givet efter for de protester mod afgifter på benzin og diesel, som de seneste uger har hærget Paris’ gader. Men hvad siger konflikten i Frankrig om de udfordringer, verdens ledere har med at redde klimaet uden, at det er de fattigste, som kommer til at betale den højeste pris?