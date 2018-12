18. december: Hvad briterne ikke kan døje ved Brexit-aftalen Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

Hvad præcis er det i den aftale, Theresa May har indgået med EU, mange briter ikke bare er utilfredse med, men rasende over? Og hvordan kan udfaldet af afstemningen om aftalen om få uger i værste fald være med til at genstarte en blodig borgerkrig i Nordirland?