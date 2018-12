19. december: Facebook - ikke meget at like i 2018 Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

Facebook skulle have været det demokratiske værktøj, der fik hele verden til at ytre sig og tale sammen. Men så ramte skandaler om misbrug af brugernes personlige oplysninger og russiske trolde, der plantede falske nyheder i feedet for at påvirke præsidentvalget i 2016. Tror vi stadig på, at Facebook selv kan rydde op?