21. december: Hvordan føles fattigdom i Danmark? Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

64.000 danske børn lever i fattigdom. Charlotte Haugaard er mor til to af dem. Og for den lille familie på tre betyder det, at der ikke altid er råd til fødselsdage, vinterstøvler og besøg af skolekammerater. Hvordan giver hun sine børn en god og tryg hverdag, når hun til tider ikke har råd til mad?

