8. januar: Kina kaprer månens bagside

I sidste uge landede et rumfartøj for første gang nogensinde på månens hemmelighedsfulde bagside. Det er en historisk bedrift, der ikke bliver mindre opsigtsvækkende af, at rumfartøjet Chang'e-4 var kinesisk. Hvad siger Trump til kinesernes nye landvinding - og hvad er det egentlig, som en ny tids rumforskning søger på månen?