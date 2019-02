Hør podcast: Ny pensionsalder - hvornår har vi arbejdet nok? Hør podcast: Ny pensionsalder - hvornår har vi arbejdet nok? Hør podcast: Ny pensionsalder - hvornår har vi arbejdet nok? Henter… 28:07

Et sprængfarligt politisk emne er pludselig tilbage i debatten. Pensionsalderen. For: Hvem skal have lov at trække sig tilbage hvornår? Og bliver det i virkeligheden det altoverskyggende spørgsmål op til det folketingsvalg, der hastigt nærmer sig?

Med Politikens nyhedspodcast ’Du lytter til Politiken’ i ørerne vil du på 20 minutter få én særligt udvalgt, aktuel historie leveret som levende lydfortælling mandag til fredag. Podcasten ligger klar hver dag kl. 6. Dagens vært: Nils Thorsen Dagens gæst: Kristian Madsen, politisk kommentartor på Politiken