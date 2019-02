I denne uge kom den længe ventede udredning om Danmarks krige. Her står det sort på hvidt, at Anders Fogh Rasmussens regering holdt afgørende oplysninger for sig selv og fordrejede fakta over for Folketinget før Irakkrigen. Hvor alvorligt er det?

Du lytter til Politiken

Med Politikens nyhedspodcast ’Du lytter til Politiken’ i ørerne vil du på 20 minutter få én særligt udvalgt, aktuel historie leveret som levende lydfortælling mandag til fredag. Podcasten ligger klar hver dag kl. 6. Dagens gæst: Jacob Svendsen, journalist på Politikens udlandsredaktion og dækker forsvar og sikkerhed. Dagens vært: Gudrun Marie Schmidt.