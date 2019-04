Hør podcast: Ung og syg i hovedet Hør podcast: Ung og syg i hovedet Hør podcast: Ung og syg i hovedet Henter… 27:39 Bliv abonnent, og lyt med Du skal være Politiken-abonnent for at lytte til denne podcast. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Log ind

Igennem de seneste 10-15 år er antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser steget voldsomt herhjemme. Politikens fotograf Louise Herrche Serup har rejst rundt i Danmark for at fotografere 52 unge med diagnoser. Med projektet ’Syg i hovedet’ vil hun fjerne et tabu. Og fortælle, hvordan det opleves at være et ungt menneske med en psykisk sygdom.

Dagens vært: Gudrun Marie Schmidt Dagens gæst: Louise Herrche Serup , fotograf på Politiken