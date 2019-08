SPECIAL: USA's abortkrig (1)

Du lytter til Politiken er tilbage fra sommerferie på mandag, 12. august, men før vi for alvor går i gang med næste uges aktuelle emner, bringer vi en særudsendelse i to afsnit om USA's abortkrig.

Abort har længe været et af de mest omstridte politiske emner i USA. Men i år har den amerikanske abortkrig taget en ny drejning. Med Trump på sin side er antiabortbevægelsen ved at vinde en krig, den ellers var i gang med at tabe. Abort er tæt på ikke at være fri i USA. Politikens USA-korrespondent Sandra Brovall har rejst rundt i landet for at fortælle abortens amerikanske historie og for at forstå, hvorfor lige abort er et af de emner, som splitter amerikanerne mest.

I første afsnit kan du komme med til delstaten Ohio, hvor man vil forbyde abort allerede fra sjette uge. Her møder Sandra Brovall kvinderne Danielle Justice og Ashley på en af statens få tilbageværende abortklinikker og følger dem både før, under og efter den abort, de har valgt at få foretaget. Du kan også møde lederen af klinikken, Sherry Grossmann, og klinikkens læge.