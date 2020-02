Hør podcast: Pete Buttigieg er ung og kvik. Men kan han slå både Sanders og Trump? Hør podcast: Pete Buttigieg er ung og kvik. Men kan han slå både Sanders og Trump? Hør podcast: Pete Buttigieg er ung og kvik. Men kan han slå både Sanders og Trump? Henter… 27:13

Pete Buttigieg er en af favoritterne i kampen om at blive demokraternes præsidentkandidat. Det er gået hurtigt, for det gør det for borgmesteren fra South Bend, Indiana. Men er USA klar til at vælge en præsident, der er homoseksuel?

