SPECIAL: Roskilde i hjertet (1/3) Hippier, rock med rock på – og kunsten at score en kasse bajere

Erik Jensen var 18 år gammel og fra Vestjylland, da han i sommeren 1979 trak sin bedste Kansas-anorak over hovedet for at tage til Roskilde Festival. For første gang.

Sådan noget som et telt var ikke noget, han havde tænkt på, så samme nat overnattede han på den kolde jord. Under et partisantørklæde. Sammen med en sød pige fra Finland. Parolerne fra et næsten udspillet politisk årti flagrede stadig på pladsen, og oppe på scenerne blev der spillet rockmusik i en sådan grad, at festivalen fint kunne have heddet ’Rockskilde’. Da unge Erik vendte hjem, vidste han, hvordan man stjæler en hel kasse øl.

Tag med på en lydrejse til Roskilde Festival i dette første afsnit af musikpodcastserien ’Roskilde i hjertet’, som fortæller om de første årtier: 1970’erne og 1980’erne. En tid, hvor musikfans kunne ringe op til festivalkonge Leif Skovs indtalte telefonsvarer og aflytte sidste nyt om bands og bookinger.

I de tre afsnit af ’Roskilde i hjertet’ fortæller vi – til tonerne af bands og artister som U2, Lou Reed, Nick Cave, Björk og Robyn – festivalens udviklingshistorie.

Fra politisk hippie-happening til international megabegivenhed.

Fra fest, ekstase og overgangsritualer til katastrofen, der ændrede alt.

Fra fadølsrock målrettet folk i batikskjorte eller cowboystøvler til musikalske åbenbaringer målrettet den til enhver tid herskende ungdom.

I år, hvor Roskilde Festival for første gang nogensinde er aflyst, giver vi dig festivalen som lydfortælling.

Og vi gør det gennem tre mennesker, der alle bærer Roskilde i hjertet: Politikens musikeksperter Erik Jensen, Simon Lund og Pernille Jensen.

Vært: Gudrun Marie Schmidt, kulturjournalist og daglig vært på ’Du lytter til Politiken’.

Vi hører gerne fra dig, skriv til: dulyttertilpolitiken@pol.dk

