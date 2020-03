Efter voldtægten #1: »Han sagde: 'Du har altid drømt om at blive voldtaget, nu skal du prøve det'«

Efter voldtægten #1 - Efter voldtægten: »Han sagde: 'Du har altid drømt om at blive voldtaget, nu skal du prøve det'« #1 - Efter voldtægten: »Han sagde: 'Du har altid drømt om at blive voldtaget, nu skal du prøve det'« #1 - Efter voldtægten: »Han sagde: 'Du har altid drømt om at blive voldtaget, nu skal du prøve det'« Henter… 25:01

Trine Svensson blev voldtaget af sin daværende kæreste i 2017. Den nat blev hun en del af en statistik, som viser, at mindst 6.700 danske kvinder hvert år udsættes for voldtægt og voldtægtsforsøg. Det er 18 kvinder om dagen. Lige nu arbejder regeringen på at indføre en ny samtykkebaseret voldtægtslovgivning. I første afsnit forsøger journalist Renna Agger gennem Trines voldtægtshistorie at forstå, hvad det vil betyde. For ofre og for gerningspersoner.