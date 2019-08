Få styr på din flytning med Politikens nye podcast 'Hjælp, vi flytter hjemmefra': »Et godt råd er at flytte sammen med en, der har alt køkkengrejet«

FOR ABONNENTER

Du har endelig fundet dig et sted at bo. Det gamle værelse er pakket sammen i flyttekasser, som nu skal transporteres, slæbes og pakkes ud igen et nyt sted. Men hvordan forbereder du dig bedst muligt på flytningen? Og hvordan får du dit nye hjem op at køre? Det får du svar på i andet afsnit af podcasten, hvor du også kan høre hvordan det gik, da 20-årige Stine flyttede både ting og tilværelse fra trygge rammer i Virum til ny lejlighed i Ørestaden. Og så forklarer Michael Olsen, journalist på Politikens forbrugerredaktion, hvordan du flytter bedst og billigst, og hvilke basisting du er nødt til at installere i dit nye hjem.