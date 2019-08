Få styr på boligmarkedet med Politikens nye podcast 'Hjælp, vi flytter hjemmefra': »Man må være realistisk, søge bredt og gå på kompromis«

Hør podcast: Sådan finder du en bolig (1) Hør podcast: Sådan finder du en bolig (1) Hør podcast: Sådan finder du en bolig (1) Henter… 19:49

Du har besluttet dig for at flyve fra reden. Du vil stå på egne ben. Du vil finde en bolig. Men hvordan finder man en bolig, så man ikke skal bo i en papkasse? I første afsnit af den nye podcastsserie ’Hjælp, vi flytter hjemmefra’ kan du møde de to værter, Rasmus Helmann og Anna Winsløv, høre en skrækhistorie fra boligmarkedet og blive klogere på, hvad man skal vide, før man siger ja til en lejlighed eller et værelse. Det forklarer journalist Dorthe Lønstrup, som skriver om privatøkonomi for Politiken

Du kan høre de fire andre afsnit i serien herunder:

Hør podcast: Sådan flytter du - og får vand, varme og internet (2)
17:49

Hør podcast: Sådan får du styr på pengene (3)
16:10

Hør podcast: Sådan får du god, billig mad (4)
18:50

Hør podcast: Sådan bliver du en god roomie (5)
19:33