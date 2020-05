Madsen & Magten: Kommissions-kaninen, lortesagen og den dag Nordjylland lød som Nordkorea

Bliv klogere på en kompliceret affære, når ’Madsen og Magten går i luften’. Efter fire år, fire samråd og flere hundrede spørgsmål fra Folketinget, havde Inger Støjberg alligevel noget overraskende at sige, da hun i denne uge vidnede i den kommission, der undersøger, om hun har brudt loven i sagen om unge asylpar. Støjberg har fundet et nyt, gammelt notat fra sagen, som hun meget gerne ville tale om. Er det så en søforklaring, eller var det et es, Støjberg havde i ærmet?

Vi skal også forbi en anden politisk lortesag. For pludselig gik det op for alle, at Københavns Kommune havde tænkt sig at skylle ud, lige der hvor vi andre bader. Hvordan endte borgmesteren på rådhuset og alle vi andre i den suppedas?

Og nej, vi har ikke glemt coronaen og Mette Frederiksen. Det er hende, børnene kalder »Danmarks bedste statsminister«. Er det godt for hende, når Nordjylland begynder at lyde som Nordkorea? Og holder folkets kærlighed, når vi skal betale prisen for at lukke Danmark?