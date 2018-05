Hør podcast: Hvorfor er vi gået amok i dating? Og hvad er reglerne?

Tinder er et godt sted. Tinder har rystet i noget grunddansk, fordi det tvinger folk uden for deres vanlige cirkler. Det tvinger dig til rent socialt at være mere modige, end du ellers ville være. Det giver bekendtskaber, du ellers aldrig ville have fået. Og det skåner dig for det umiddelbare nederlag (andre venter dog lige om hjørnet!), som du ellers ville få på kærlighedens vej, fordi dit match i forvejen har sagt ja til dig.

Men Tinder er også et hårdt sted. Kampen om kærligheden kan på Tinder udvikle sig til et spil med bevidste strategier. Du kan breadcrumbe, hvor du drypvist gør dig bemærket hos en, du har afvist, så du stadig er i deres bevidsthed, eller du kan ghoste, hvor du pludselig bare forsvinder. Og hvor du pludselig og ikke altid bevidst havner i rollen som enten jæger eller bytte. Hvor målet egentlig er at få sex. Men hvor sex også bare er en slags trofæ, en afledt konsekvens af det væsentlige, nemlig jagten.

»Jeg synes, det er svært at blotte mig selv, som man skal gøre på Tinder. Jeg skal hele tiden afkode og lægge bånd på mig selv. Jeg har det med at falde hurtigt og hårdt. Og det er ikke altid rart, når man møder dem, der kun er der for sex«, siger Mads Axelsen, der er radiovært på P3. Han fortsætter:

»Altså, alle de her datingapps er jo ét stort socialt eksperiment. Vi er crash test dummies på det her. Vi er første generations datere og dem, der er med til at finde ud af, hvad det her betyder for kærligheden. Min far har ikke kunnet fortælle mig om reglerne på det her område, for han kender dem ikke«.

Tinder - et vennested?

Der er for og imod datingapps i denne uges popkulturelle panel. Men flest ser muligheder i dem. For eksempel er Tinder også et godt sted at finde venner.

»Vi underkender det store potentiale, der er for at opbygge venskaber i datingverdenen. Det har givet mig nogle virkelig gode venner. Og venner er også et forhold – faktisk et romantisk forhold. Det taler vi alt for lidt om«, siger Ayse Dudu Tepe, radiovært på Radio24Syv og skribent.

Datingapps tjener altså flere positive formål, men samtidig er det et marked i hastig, teknologisk udvikling. Er det en udvikling, vi skal bekymre os om?

Ifølge Frederik Kulager, teknologijournalist på Zetland, kan man i jagten på kærlighed uden for den digitale verden lære meget af modet på Tinder. Men han har også et forbehold:

»Teknologi har det med at komme lige pludselig og løbe om hjørner med os, og inden vi ser os om, er vi enormt afhængig af den.Så jeg tror, at den virkelige verden skal tage sig sammen, og vi skal til at spørge om numre i kaffekøen igen, hvis den skal have en chance«.

Hør mere om datingfænomener, regler og de endnu vigtigere anti-regler. Om Instagram Stories som det hyggelige datingalternativ til Tinder. Og om teorien om, at kvinder forelsker sig under sex, mens mænd først forelsker sig, når de forpligter sig til kvinden. Alt sammen i Politikens Poptillæg.

Ugens anbefalinger 1. Lyt til podcasten ''Revisionist History', hvor du kan høre Malcolm Gladwell fortælle dig glemte, skæve og spændende historier fra fortiden. 2. På Youtube-kanalen Kurzgesagt kan du finde små, æstetisk flotte og informative videoer om alt mellem himmel og jord, bl.a. hvorfor det vil betyde ende på menneskeheden, hvis vi opdager liv uden for vores egen klode. 3. Download appen 'Three Good Things', og bliv hver aften mindet om at tænke tilbage på tre gode ting fra dagen der er gået. 4. Lider du af kærestesorg, eller har du bare brug for at tale med andre om kærlighed, kan du hver mandag tage ind i Mariakirken og deltage i møder med kærestesorggruppen, som er et nyt initiativ af paneldeltager Ayse Dudu. Vis mere

Ugens panel Ayse Dudu Tepe: Journalist, vært på Radio24syv og kvinden bag Danmarks første kærestesorggruppe Mads Axelsen: Radiovært på P3 Amalie Langballe: Journalist Frederik Kulager: Teknologi-journalist på Zetland Vært: Lucia Odoom