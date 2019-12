Hør podcast i juleferien: Herbert Pundik er død, men i to Politiken-podcasts lever han videre

Den 8. december i år døde Herbert Pundik, Politikens tidligere chefredaktør gennem 23 år. Han blev 92 år gammel. Heldigvis lever både hans stemme og tastelydene fra hans mange skrivemaskiner videre i to Politiken-podcasts. Hør dem her.

I sin nekrolog fremhæver Politikens Anders Jerichow et citat af Herbert Pundik fra hans tale til 162 venner og bekendte i anledning af hans 80-års fødselsdag: »Nu føler jeg mig fri. Jeg er parat til at dø«.

Der måtte gå 12 år, før Herbert Pundik trak vejret for sidste gang. Men hvad følte han sig så fri fra, dengang han erkendte, at han var parat til at dø? Hvad var det for et livslangt mål, han havde sat sig? Og hvad gemte sig egentlig bag det menneske, der både var jødisk flygtning, kampsoldat, israelsk agent og chefredaktør?

De spørgsmål stillede Politikens Nils Thorsen sig selv i foråret 2019, da han netop passerede døren ind til Pundiks lille kontor og hørte de karakteristiske tastelyde, som kun en gammel skrivemaskine kaster af sig. Tilbage i 1997 interviewede Nils Thorsen Herbert Pundik i anledning af hans 70-års fødselsdag, men da Thorsen mere end 20 år senere passerede det lille kontor, indså Thorsen, at han måtte være ansvarlig for at fortælle Pundiks historie - gennem Pundik selv. Og det skulle ske, inden det var for sent.

Heldigvis var det ikke for sent. For i det, der blev en podcastserie i fire afsnit med titlen ’Den sidste flygtning’, kan du høre Herbert Pundik fortælle om blandt andet det livsmål, han havde opnået som 80-årig og derfor følte sig fri: At gøre en ende på sin slægts flugt. Både sin egen families og hele det jødiske folks flugt.

Hør alle fire afsnit i serien 'Den sidste flygtning' herunder:

Herbert Pundik - den sidste flygtning: På flugt (1) 50:36

Herbert Pundik - den sidste flygtning: I krig (2) 34:50

Herbert Pundik - den sidste flygtning: Det forjættede land (3) 56:10

Herbert Pundik - den sidste flygtning: Verden ifølge Pundik (4) 39:23

I anledning af hans død lavede ’Du lytter til Politiken’ også en lydfortælling om Herbert Pundik og hans liv. Denne gang fortælles historien af Nils Thorsen selv, af Pundiks sekretær, Gerd Salmark, og af Politikens nuværende chefredaktør, Christian Jensen – som lod Pundik skrive på sin gamle skrivemaskine helt til det sidste. Alle fortæller de om deres møde og omgang med personen Pundik, men også om hvad Politiken har mistet med ham, og hvad han har givet journalistikken.

Hør og mindes Herbert Pundik i afsnittet ’Hvad ville Pundik have gjort?’ lige her: