Ny tech-podcast: Casper Klynge har kæmpet mod Facebook, Apple og Google i to år - her er, hvad han har lært

Ny tech-podcast fra Politiken belyser den teknologiske revolution, der er ved at vende op og ned på vores allesammens hverdag.

De har gennemhullet vores privatliv. De udfordrer demokratiet. De knægter al konkurrence og blæser på vores skatter. Og nu er de så gået i gang med at sætte os på algoritmer og formler, der kan være både racistiske og sexistiske. Kan vi nogensinde få techgiganter som Facebook, Apple, Google og Amazon under kontrol? Og hvad er på spil?

I Politikens nye podcast ’Technu’ undersøger Politikens tech-redaktør, Michael Jarlner, den teknologiske revolution, der er ved at vende op og ned på vores allesammens hverdag. I samtale med tre forskellige personer, der sidder helt forrest i denne teknolgiske revolution, forsøger han at blive klogere på, hvordan de arbejder med at kontrollere udviklingen.

I andet afsnit af podcasten har vært Michael Jarlner fanget Danmarks tech-ambassadør, Casper Klynge, under et kort ophold i København. De er nu to år siden, han blev sendt til Silicon Valley i Californien som ikke bare Danmarks, mens verdens første tech-ambassadør.

Men hvad skal vi med en tech-ambassadør? Tror Danmark ikke længere på, at stater alene kan kontrollere de store techgiganter som Facebook, Google og Apple? Og kan én mand virkelig gøre en forskel?