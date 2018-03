»Jeg har ingen kæreste, ingen børn og intet arbejde. Det er svært. Meget svært«

I forbindelse med serien ’Ramt af Livet’ har vi tilbudt læsere at dele deres historie. Det har mange valgt at gøre. Vi har læst alle bidrag. Nedenstående fortælling er bearbejdet og publiceret efter aftale med forfatteren. Du kan dele din oplevelse med at blive ramt af livet her.

Jeanette Bach fortæller sin historie:

For fem år siden mistede jeg mit arbejde i en nedskæringsrunde. Først nu er jeg for alvor ved at kæmpe mig tilbage. Tiden gik med jobsøgninger, og der skete ikke noget. Da dagpenge blev til arbejdsmarkedsydelse, fik økonomien endnu et ryk nedad. Det blev sværere og sværere at få råd til det sociale liv såsom at invitere til en god frokost eller at tage i biografen. Til gengæld tog jeg mig råd til søde sager og tog tyve kilo på.

Serie: Ramt af livet Nedtrykt, ensom, angst, stresset Hver 8. dansker har ifølge Sundhedsstyrelsen lige nu svært ved at overkomme en almindelig hverdag med arbejde, husholdning og sociale relationer. Og det er blot et øjebliksbillede. I løbet af livet kæntrer de fleste af os mentalt i korte eller lange perioder. I en ny serie undersøger Politiken, hvordan vi lever med det, der rammer os. Og hvordan vi kommer videre. Følg med på www.politiken.dk/ramtaflivet eller på vores facebookgruppe.

Jeg var ude i diverse aktiveringsprojekter, som jeg ikke oplevede så slemt, som mange gør dem til. Faktisk sikrede aktiveringen, at jeg kom ud blandt mennesker. Men jeg isolerede mig stadig. Jeg har ingen kæreste, ingen børn og intet arbejde. Det er svært. Meget svært.

Da min arbejdsmarkedsydelse ophørte, og jeg måtte søge kontanthjælp, mødte jeg en sagsbehandler, der fik mig overbevist om, at det eneste rigtige var at blive sygemeldt. Indtil da var jeg overbevist om, at det eneste, der var galt med mig, var, at jeg intet job havde. Efter en måned kunne jeg mærke at hun havde ret, og jeg havde taget fejl. Jeg måtte arbejde med mit netværk, mit selvværd og min selvtillid.

Hvad gjorde du konkret for at få det bedre?

Første skridt i at rejse mig igen var at tabe mig. Jeg meldte mig ind i en forening med et fitnesscenter. Det er to år siden nu, og meget er sket siden, selv om jeg stadig ikke har noget arbejde. Jeg begyndte at løbe og småtræne. Jeg gjorde mit bedste, men det allerbedste ventede stadig forude. Efter nogle måneder med sygemelding blev jeg mødt af et krav om, at jeg skulle i praktik.

Jeg var så heldig at komme i praktik i receptionen i fitnessafdelingen, hvor jeg trænede. Det gav mig et netværk. Den vigtigste person er min nuværende træner, som jeg skylder ALT. Han pressede mig fysisk, så hårdt at jeg efter endt træning lå på gulvet med tårerne trillende ned ad kinderne.

Nu godt et år efter har jeg tabt mig næsten 20 kilo. Han har kørt mig fuldstændig i bund igen og igen, mens han har bygget mig op igen. Han har kaldt mig alt fra oldemor til fissefjæs, når han så ikke lige fortalte mig, at jeg skulle holde min kæft og træne. Det er bestemt ikke for alle, men jeg elsker det. Sætninger som ’det gør ondt’ eller ’det kan jeg ikke’ er forbudte.

Hvordan påvirker det din hverdag i dag?

Jeg kæmper stadig med ledigheden og er på vej ud i endnu en praktik. Jeg er endnu ikke forpligtet til at søge job, men jeg har sendt de første ansøgninger. Da jeg fik det første afslag, gav det et sug i maven, og med et var jeg skruet tilbage i tiden til de ugentlige afslag, der bestemt ikke var god kost for min selvtillid. Men jeg er stærkere nu.

Det er stadig opslidende men jeg har træningen til holde mig oppe. Selv om jeg på mange måder er kommet ret langt, så er alt for mange aspekter i mit liv stadig påvirket af det. Min økonomi, mit sociale liv, og hvem gider at date en kontanthjælpsmodtager, der kæmper? Men jeg er på vej, selv om vejen til fast arbejde synes alt for langt væk.