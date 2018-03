»Jeg er ved at lære at være mere egoistisk og at tænke på mine egne behov først«

I forbindelse med serien ’Ramt af Livet’ har vi tilbudt læsere at dele deres historie. Det har mange valgt at gøre. Vi har læst alle bidrag. Nedenstående fortælling er bearbejdet og publiceret efter aftale med forfatteren. Du kan dele din oplevelse med at blive ramt af livet her.

Trine Ehlers Madsen fortæller sin historie:

Jeg har været ramt af depression fire gange. Den første kom cirka tre måneder efter, jeg fik min datter. Anden gang var seks år efter, da min far døde. De seneste to er kommet med få måneders mellemrum.

Mine depressioner har rod helt tilbage til dengang, jeg mistede min mor som 9-årig. Dette tab var meget traumatisk, og der blev aldrig rigtig taget hånd om det. Det gjorde man ikke dengang i 80'erne i Vestjylland, hvor jeg kommer fra.

Serie: Ramt af livet Nedtrykt, ensom, angst, stresset Hver 8. dansker har ifølge Sundhedsstyrelsen lige nu svært ved at overkomme en almindelig hverdag med arbejde, husholdning og sociale relationer. Og det er blot et øjebliksbillede. I løbet af livet kæntrer de fleste af os mentalt i korte eller lange perioder. I en ny serie undersøger Politiken, hvordan vi lever med det, der rammer os. Og hvordan vi kommer videre. Følg med på www.politiken.dk/ramtaflivet eller på vores facebookgruppe.

Men jeg gjorde, hvad jeg kunne, for at livet skulle blive så trygt og forudsigeligt igen. Derfor gemte jeg sorgen væk. Det holdt, lige indtil jeg selv blev mor. Der kunne følelserne ikke længere gemmes væk.

Hvad gjorde du konkret for at få det bedre?

Jeg gik til psykolog de første to gange, men det hjalp ikke tilstrækkeligt. Da jeg fik min tredje depression, valgte min læge at henvise mig til regionspsykiatrien.

Det er det bedste, der er sket for mig. Jeg fik en fantastisk psykolog, som var meget mere konkret i måden at hjælpe mig på. Jeg stiftede bekendtskab med terapiformen ACT, som jeg stadig bruger i min hverdag. Derudover får jeg antidepressiver - hvilket jeg sikkert skal gøre resten af mit liv.

Hvordan påvirker det din hverdag i dag?

Jeg har måtte sige farvel til mit arbejde som folkeskolelærer. Jeg har større chance for at have det godt med et arbejde, hvor jeg ikke skal bruge mig selv og have ansvar på samme måde. Lige nu er jeg i arbejdspraktik i et kantinekøkken, og det er jeg glad for.

Derudover skal jeg hele tiden prioritere, hvad jeg bruger min tid på. Hvad der er vigtigt for mig, og hvilke opgaver der ligger i tråd med mine værdier.

For eksempel skal jeg tænke pauser ind min hverdag, og så skal jeg afsætte tid til at være noget for min datter og min mand. Der bruger jeg især mindfulness, puslespil eller lydbøger til at give mig selv de små, men vigtige mentale pauser.

Jeg er også ved at lære at være mere egoistisk og at tænke på mine egne behov først. For det gør, at jeg kan være noget for de mennesker, som er vigtige for mig.

Jeg går hele tiden og frygter en ny depression, så derfor er det så vigtigt for mig at lytte til mig selv og at mærke efter. Men samtidig hænger det mig også langt ud af halsen, at jeg ikke bare kan være som andre!