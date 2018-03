Kvinder har det værre end mænd. Men de sørger for at få hjælp til deres problemer i tide Flest kvinder er stressede og ulykkelige. De går oftere til psykolog og får mere behandling for psykiske lidelser. Til gengæld begår flest mænd selvmord. Kvinder lytter til faresignalerne – mænd har lært at undertrykke dem.

Hvordan har du det?

Svaret på dette og lignende spørgsmål viser, at danske kvinder i langt højere grad end mænd bokser med mentale problemer i deres liv. Det fremgår tydeligt af nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, der bliver understøttet af andre data, Politiken har samlet.

Mens omtrent hver sjette kvinde har et dårligt mentalt helbred, gælder det samme for hver niende mand. Kvinder oplever i videre omfang deres liv som uforudsigeligt og belastende, hvilket betyder, at tre ud af ti har et højt stressniveau mod to ud af ti mænd.

Billedet er det samme gennem hele sundhedsprofilen, der er det officielle Danmarks bedste bud på, hvordan vi har det. Flest kvinder er deprimerede og nervøse, ligesom de hyppigst er trætte og har svært ved at sove. Ifølge kvindernes svar har langt flere af dem også en egentlig psykisk lidelse.

Næsten dobbelt så mange kvinder som mænd får medicin mod depression, ligesom kvinder får tre psykologkonsultationer, hver gang mænd får en

»Forskellen på mænd og kvinder er opsigtsvækkende. Vi er nødt til at tage det alvorligt. For hvis du føler, at du har det skidt, har du det jo skidt«, siger Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed.

Men én ting er, hvad kvinder og mænd svarer, når de bliver præsenteret for et spørgeskema og skal mærke efter, hvad de føler. Noget andet er tal for, i hvor høj grad de to køn modtager behandling i det offentlige sundhedsvæsen.

Her er billedet også entydigt, bortset fra en enkelt markant undtagelse, som vi vender tilbage til. Næsten dobbelt så mange kvinder som mænd får medicin mod depression, ligesom kvinder får tre psykologkonsultationer, hver gang mænd får en. Endelig går kvinder i højere grad til ambulant behandling for psykiske lidelser.

Når kvinder har flere psykiske problemer end mænd, hænger det sammen med, at det stadig er kvinderne, der primært tager sig af børnene. Det siger speciallæge i psykiatri Birgit Petersson, der er kønsforsker ved Københavns Universitet:

»Det er dem, der haster af sted fra job om eftermiddagen for at hente børn, og det er dem, der død og pine skal have maden på bordet klokken 18, for ellers ender det med grædende, sultne og alt for trætte børn. Det bidrager til rigtig meget stress og faktisk også til udviklingen af psykiske sygdomme«, siger hun og bliver bakket op af Morten Grønbæk:

»Sådan er det måske ikke i speltsegmentet, men hvis du ser på tværs af hele Danmark, står kvinder i højere grad for pasning af børn og hjemlige opgaver, samtidig med at de går på arbejde ligesom mænd«.

For at forstå omfanget af kvinders mentale vanskeligheder bør interessen samle sig om, hvordan piger bliver opdraget og socialiseret til at tale om deres følelser, påpeger seniorforsker og speciallæge i samfundsmedicin Karin Helweg-Larsen, der har forsket i kønsforskelle i sundheden. Fra en tidlig alder lærer piger nemlig at mærke efter, hvordan de har det, erkende det og tale om det, siger hun: