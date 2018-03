Sofias historie: »Jeg nåede aldrig at fordøje den ene ulykke, før den næste ramte som en altædende tornado ud af det blå«

Sofia Lauritsen fortæller sin historie:

Jeg er 27 år. Snart 28.

Da jeg var 21, druknede min kæreste på sin sabbatårsrejse i Uganda. Da jeg var 22, døde min mor af lungekræft. Og da jeg lige var fyldt 23, blev min far kørt ihjel i trafikken.

Jeg har brugt en del år på at stirre ud i luften, mens livet er fløjet forbi. Jeg nåede aldrig at fordøje, ja knap nok at forstå, den ene ulykke, før den næste ramte som en altædende tornado ud af det blå.

Det er umuligt for et menneske at rumme alt det på én gang. Så det gør jeg ikke.

Efter studentereksamen drog jeg ud i verden. Jeg befandt mig alene i det sydlige Indien og var netop faldet i søvn under et hullet myggenet, da min mor ringede. Jeg undrede mig, fordi hun vidste, at jeg var fem timer foran, og at det derfor var nat. Men hun vækkede mig for at fortælle, at Thomas og Sebastian var druknet i Uganda.

Jeg husker, at vi få måneder tidligere havde stået på banegården i Aarhus og vinket farvel. De to unge, gæve gutter sad og vinkede med forventningsfulde smil og verden foran sig, mens toget forsvandt i horisonten. Det eneste, jeg var sikker på i verden på det tidspunkt, var, at jeg skulle se dem igen.

Min mor var det trofaste og evigt begejstrede publikum til mit liv. Lungekræften blev opdaget, da det var alt for sent. Jeg husker den aften, det blev besluttet, at hun skulle overflyttes til hospice. Hun var svag, alt for svag til at få kemo, og der var ikke mere at gøre end at vente på, at døden ville komme og tage hende med sig.

Jeg sad og iagttog hende, mens jeg tænkte, at på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, så vil jeg læse en overskrift i avisen om, at de endelig har fundet en kur mod kræften. At man kan blive helbredt. Og når den tid kommer, så vil jeg være lettet og begejstret, men jeg vil samtidig vide, at for mit vedkommende er det for sent. For min mor kommer til at dø af det nu.

Jeg mødte først min far, da jeg var 15 år. Jeg nåede lige at lære ham at kende. Jeg nåede lige at opdage, at jeg ligner ham fuldstændig. På trods af adskillelse på tværs af landegrænser og tusinder af kilometers afstand gennem så mange år, var vores tanker om livet, vores humor og måde at overkomme udfordringer på fuldstændig identiske. Det var som at finde den sidste brik til et puslespil, der havde ligget uløst i årevis.

Hvad gjorde du for at få det bedre?

Min primære medicin er musikken, som jeg spiller. Lyden af de blide toner lindrer, og som en klaverhungrende junkie har jeg i perioder spillet på alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af.

Længe sneg jeg mig op på forskellige hospitalsafdelinger og ind i opholdsstuerne, hvor jeg vidste, at der stod et klaver. Og hvis der ikke var nogen derinde, satte jeg mig til at spille. Det stod på i lang tid. Et par år tror jeg. Jeg var desperat efter at mærke klaverlyden dulme min hjertebanken.

Det endte med, at jeg frøs en hel vinter, og efterfølgende fik jeg så mange penge tilbage på varmeregningen, at jeg kunne købe mit eget elklaver af god kvalitet. Nu spiller jeg så tit, jeg vil.

Jeg mødte også en psykolog, som tilbragte meget tid med mig. Nogle dage iagttog vi tornadoen sammen. Andre dage holdte hun bare om mig.

De søvnløse nætter fik jeg indimellem bugt med ved at fordybe mig i tal. De bevæger sig kun i form og farve, ikke i følelser og tilstand. Det gav en uforklarlig ro.