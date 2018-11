Fodroende fiskermænd, flydende køkkenhaver og mystiske buddharuiner

fakta

Sådan kommer du til Inle



Flytransport. Ingen direkte fly fra Danmark til Myanmar, så en eller flere mellemlandinger er nødvendigt. Flyselskaber som Singapore Airlines, Thai Airways, Qatar Airways, Emirates og Cathay Pacific Airways flyver til Yangon. International Airport.

Med kun én mellemlanding. Hvis du vil betale for kun at mellemlande en gang, koster en returbillet omkring 8.000-10.000 kroner. Mellemlandingen er som regel i Bangkok eller Dubai, og hele rejsen varer omkring 14-15 timer.

Med to eller tre mellemlandinger – og lange ventetider i lufthavnen – koster en returbillet fra 4.500 kroner. Så varer rejsen dog ofte omkring 30 timer eller mere.

Lokaltransport. Indlandsfly er ofte ekstremt dyrt, og togstrækninger er lange og frarådes af de lokale. Busser er derfor den nemmeste og mest prisvenlige måde at rejse rundt i landet på. Fra en række af Myanmars største byer og turistseværdigheder som Yangon, Mandalay og Bagan kan man tage en dag- eller natbus til og fra Inle, der ligger i Shanstaterne syd for byen Taunggy. Det tager 8-11 timer og koster omkring 115 kroner. Busselskabet JJ Express VIP bliver ofte nævnt som det bedste selskab.

Rejsetidspunkt. November til februar er højsæsonen i Myanmar med komfortable solskinsdage. Fra marts til maj er det derimod meget varmt i det meste af landet, og fra juni til oktober er det monsunsæson med masser af nedbør. Vær forberedt på, at det bliver koldt om natten og tidligt om morgenen, så snart solen forsvinder.

Vaccinationer. For rejser i op til fire uger anbefales for være vaccineret mod difteri, stivkrampe, hepatitis A og B samt kolera. Der er generelt lav risiko for malaria ved Inlesøen, og om man vil tage malariapiller eller ej, er op til den enkelte. Tyfusvaccinen anbefales, hvis man spiser hos lokale eller ved gadekøkkener med lavere hygiejnestandard.

Netforbindelse. Wi-fi-forbindelsen er generelt langsom på de fleste hoteller og restauranter. Hvis man har behov for hurtigt net, kan det anbefales at købe et simkort og fra sin telefon gå på det burmesiske 3G, der er lidt hurtigere.

