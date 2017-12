Weekend i Leiden: Her begyndte Hollands tulipaneventyr Universitetsbyen Leiden, der ligger mellem Amsterdam og Haag i Holland, er både smuk og hyggelig. Og så er det Rembrandts fødeby.

I 1587 kom en meget berejst herre til Leiden: Carolus Clusius. Han ville egentlig læse teologi i Luthers by, Wittenberg, men det blev for kedeligt. I stedet gav han sig i kast med medicin, og det blev vejen ind til hans store interesse for planter og deres effekt på helbredet.

Han havde små løg med, da han kom til den botaniske have i Leiden. De var oprindeligt hentet på bjergsiderne i Kasakhstan og bragt på kamelryg via Silkeruten til Europa, bl.a. til hoffet i Wien, hvor Carolus var ansat i en periode.

Han plantede de små løg, og de elskede den lette jord i Leiden. De første tulipaner spirede og blomstrede, og det var begyndelsen på det hollandske tulipaneventyr, som i dag er en omfattende eksportforretning.

Leiden er også Rembrandts fødeby. Han var den yngste af en møllers ti børn, men hverken hjemmet eller faderens mølle har overlevet forfald og byfornyelse.

Til gengæld kan man se nogle af Rembrandts værker i Lakenhal, som dog frem til 2019 er lukket på grund af omfattende restaurering.

I Leiden ligger Hollands ældste universitet, og en femtedel af de 125.000 indbyggere er studerende. Her ligger Vesteuropas ældste botaniske have, og byen har en række meget fine museer som f.eks. Museum Boerhave, der giver et fornemt indblik i naturvidenskabens udvikling.

Fredag

1. Klokken 15: Overnat i kaserne-kitsch

Hotel d’Oude Morsch er indrettet i den gamle kasernes vagtbygning, som ligger lige ved siden af den gamle byport Morspoort, en af byens daværende otte byporte.

Hotellet blander det enkle, rå og kitschede med referencer til kasernefortiden i form af en varm armyfarve på flere vægge, mens morgenmaden indtages på bliktallerkner.

Hotel d’Oude Morsch, Park de Put 1

2. Klokken16: Medicin i fem århundreder

Tilbage i 1700-tallet var der hospital i denne gamle bygning. I dag er der museum, som er opkaldt efter videnskabsmanden Herman Boerhaave, der levede 1668-1738, og som underviste i medicin ude hos patienterne i sygesengene.

Museet er netop genåbnet efter en omfattende restaurering. Den imponerende samling, der fortæller historien om fem århundreders medicin- og naturvidenskab, er nu inddelt i fem temaer. Gæsten får et fint indtryk af den udvikling, som naturvidenskaben har været igennem helt frem til i dag, hvor nogle af nutidens resultater også omtales.

New York Times satte i 2013 Museum Boerhaave på en liste over verdens 50 bedste museer, der ikke er kunstmuseer.

Museum De Boerhaave, Lange Sint Agnietenstraat 10

3. Klokken: 19 Innovativt spisested

I to fredede nabobygninger fra 1600-tallet på Turfmarkt, lige ud til en kanal, ligger den ambitiøse restaurant In den Doofpot. Chefkok Patrick Brugman står for et innovativt køkken, hvor der arbejdes med nye kombinationer, uden at det bliver mystisk. En fireretters menu i de smukke lokaler koster ca. 60 euro (450 kr.).

Restaurant In den Doofpot, Turfmarkt 9

4. Klokken 22: Her fås mere end én godnatøl

På vej hjem til hotellet ligger der lige før byporten en øl-café, Lemmys Biercafé, med et enormt sortiment af øl og whisky, et paradis for humlespecialister og whiskykendere. Der er øl fra det meste af verden, bl.a. Mikkellers fra Danmark.

Lemmys Biercafe, Morsstraat 24

Lørdag

5. Klokken 10: Guiden har sin egen tulipan

Foto: Anette Jorsal

Der er guider, og så er der Clara Teune. I 50 år var den botaniske have i Leiden hendes arbejdsplads, hvor hun var souschef, inden hun blev pensioneret. I dag er hun en af de 20-30 frivillige, der bl.a. hiver ukrudt op, og så er hun en ganske uforlignelig guide. Med hjerte og indsigt fortæller hun passioneret om ’sin’ have – om historien og de forskellige planter.

Året efter at oprørerne med Willem van Oranje i spidsen havde jaget Leidens spanske belejrere på flugt, skænkede samme Willem byen et universitet, landets første, i det kloster, som nonnerne havde forladt samtidig med de spanske soldaters flugt. Bag universitetet blev anlagt en have med ’helbredende’ planter. I 1587 anlagde Carolus Clusiusen en have, hvor han plantede små løg, som blev til tulipaner. I dag er der en tulipan opkaldt efter Clara Teune.

Hortus Botanicus, Rapenburg 7

6. Klokken 12: Kirken blev koncertsal

Hortus Botanicus ligger ud til den smukke kanal Rapenburg, og lige frem for haven ligger en stor kirkebygning, som ikke længere er kirke, St. Pieterskerk, byens ældste fra 1100-tallet.

Et væld af de hollandske kirker er lukket og har fundet andre formål. St. Pieterskerk har siden 1976 været brugt til blandt andet konferencer, debatmøder, fester og koncerter.

St. Pieterskerk, Pieterskerkhof 31

7. Klokken 12.30: Kig ind i små gårdanlæg

Foto: Anette Jorsal

Leiden har 35 af de såkaldte hofjes, et meget hollandsk begreb. Det er en smuk baggård, et lille haveanlæg, som er omkranset af en række små boliger fra 1600- og 1700-tallet, og de blev bygget af velstående borgere, som brugte en del af deres formue på disse ældreboliger, ofte til tidligere tjenestefolk, og ofte var de kun til kvinder.

Jan Pesijnshofje i Klokksteeg 21 er et fint eksempel på en hofje, og det samme er Pieters Hofje på hjørnet af Kloksteeg og Herensteeg. Man må gerne kigge, men skal være stille – det er privat ejendom. På turistkontoret kan man få en liste over de mange hofjes.

Jan Pesijnshofje, Kloksteeg 21

8. Klokken 13: Café i gammel vejerbod