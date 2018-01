Gæster truer hoteller med dårlige anmeldelser på sociale medier En undersøgelse, Politiken har foretaget blandt 80 hoteller, viser, at halvdelen har oplevet at blive afpresset med dårlige anmeldelser på sociale medier af gæster, som vil have gratis overnatning eller nedslag i prisen.

Anmeldelsessider som Tripadvisor, hvor man kan læse andres anmeldelser, har gjort livet lettere for danskere, der leder efter et godt hotel. Men de har sammen med sociale medier også udviklet sig til et våben i hænderne på nogle gæster.

Hoteller over hele landet oplever i stigende grad, at gæster truer med dårlige anmeldelser, hvis ikke de får et nedslag i prisen eller en gratis overnatning. Det sker vel og mærket ifølge hotellerne, selv om gæsten ikke har en reel grund til at klage.

Politiken har foretaget en rundspørge blandt 80 hoteller i syv af Danmarks største byer, og 42 har svaret, at de oplever at blive truet på den måde. For nogle sker det jævnligt, mens det for andre kun sker et par gange om året.

Om Politikens undersøgelse Politiken har haft kontakt med i alt 80 hoteller og spurgt dem, om de har oplevet, at gæster har truet med dårlig omtale på sociale medier for at få nedslag i prisen eller en gratis overnatning. 42 hoteller har oplevet det i varierende grad. Nogle hoteller oplever det hver måned, mens det for andre sker 1-2 gange om året. 20 hoteller har ikke oplevet det, mens 18 hoteller ikke har svaret.

20 hoteller svarer, at det ikke er noget, de oplever, mens 18 hoteller ikke har svaret. Både femstjernede hoteller som Marriott Hotel og budgethoteller oplever, at kunder presser dem.

Klagede over måger på havn

First Hotel Aalborg oplever med jævne mellemrum at stå i en situation, hvor en kunde truer med en dårlig anmeldelse, fortæller adm. direktør Morten Christiansen. Han oplever, at det er blevet mere udbredt, at gæster forsøger at få en kompensation. Generelt er han ikke i tvivl om, når en gæst blot vil presse hotellet i forsøget på at få en gratis overnatning eller penge i hånden.

Når de truer os, og det ikke er berettiget, bliver det useriøst, og derfor får de et sagligt svar med en afvisning Adm. direktør, Morten Christiansen, First Hotel Aalborg

»Hvis der har været et reelt problem, at der for eksempel ikke er gjort ordentligt rent, lægger vi os fladt ned og giver overnatningen gratis. Når de truer os, og det ikke er berettiget, bliver det useriøst, og derfor får de et sagligt svar med en afvisning«, lyder det fra hoteldirektøren.

Han nævner en konkret oplevelse med en gæst, som klagede over, at der var måger, der skreg på havnen, som ligger tæt på hotellet, og som derfor truede med en negativ anmeldelse. Et andet hotel, som ikke ønsker sit navn frem, fortæller om en gæst, som følte sig generet af hotelrestaurantens valg af malerier, der var så erotiske, at han ikke kunne spise sin morgenmad. Han ville kompenseres med penge i hånden.

Opfører os umodent

Jacob Brøndum Pedersen, der er medstifter af rådgivningsfirmaet Center for Digital Dannelse forklarer, at mens vi har brugt 2.000 år på at opbygge normerne for, hvordan vi skal opføre os, for eksempel have øjenkontakt, når vi taler sammen og svare hinanden pænt, har vi kun haft omkring 15 år til at forme vores ’online-opførsel’. Nemlig siden Facebook kom frem som en ny platform at være i dialog på.

»Vi er stadig meget umodne og ved finde ud af, hvordan vi skal opføre os. De, der truer, har forstået mekanismerne med, hvor meget magt sociale medier har. Men mange har til gengæld ikke lavet koblingen mellem, at når de skriver noget på Facebook, der sviner et hotel til, så har det en konsekvens i den virkelige verden«, siger han.

Katia K. Østergaard, direktør i Horesta, hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation, kender udmærket til problemet med gæster, der bruger negative anmeldelser som pressionsmiddel.