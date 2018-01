Rejsebureauer sender gerne danskere til Europas sidste diktatur Rejsebureauer og Danmarks Rejsebureau Forening forsvarer, at de promoverer Hviderusland som rejsemål.

Hvideruslands diktator Aleksandr Lukasjenko holder sit land i et jerngreb. Demokratiske og faglige organisationer undertrykkes af det hemmelige politi KGB. Staten, som kontrolleres af Lukasjenko og hans folk, sidder benhårdt på produktionsapparatet.

Fakta Hviderusland Hviderusland ligger mellem Polen og Rusland. Det lokale navn er Respublika Belarus. Areal: 207.480 kvadratkilometer (Ca. fem gange større end Danmark). Indbyggertal: 9.499.00 (2016). Hovedstad: Minsk. Uafhængighed: Indtil 1991 var Hviderusland en republik Sovjetunionen. Massemedier: Kontrolleres stort set af staten. Styreform: Aleksandr Lukasjenko har været præsident siden 1994. I 2015 blev han for femte gang genvalgt med 83,49 procent af stemmerne. Visum: Nej. Kilde: Den Store Danske Encyklopædi. Vis mere

Men det hindrer ikke danske rejsebureauer i at arrangere turistrejser til Europas sidste diktatur, skrev Mads Lund, pensionist og fagforeningsaktiv, på Politikens debatsider. Han ironiserede også over, at rejsebureauerne fremhæver, at byerne er rene, for det skyldes, at regimet bekæmper den tiltagende arbejdsløshed ved at ansætte flere og flere gadefejere.

Oppositionen har trange kår i Hviderusland som her under en demonstration i marts sidste år i hovedstaden Minsk, hvor en kvinde diskuterer med politiet. Foto: Sergej Grits/AP

Rejsebureauerne og deres brancheorganisation Danmarks Rejsebureau Forening tager nu til genmæle og forsvarer, at de sender danske turister til Hviderusland.

Intelligente rejsende

Mads Lund nævner i sit debatindlæg Albatros Travel med sloganet rejs med hjerte, hjerne og holdning, som sender turister til Hviderusland. Albatros’ pressechef Steen Albrechtsen svarer med et modspørgsmål:

»Hvor skal man rejse hen i dag og efter hvilke kriterier? Hvis man eksempelvis ønsker at rejse til lande med et velfungerende demokrati, hvor menneskerettigheder overholdes, og adskillelsen mellem regeringsmagt og domstole fungerer upåklageligt, kan de fleste rejser fra Skandinavien klares med en cykeltur«.

På dette marked i hovedstaden Minsk er der ikke mange varer, hvis man ikke lige skal have plasticlegetøj. Foto: Sergej Grits/AP

Albrechtsen noterer, at hvis man ikke kan sende turister til Hviderusland, så kan man i princippet heller ikke sende dem til Cuba, Saudi-Arabien, Iran, Kina og mange andre lande. Albatros’ gæster er nysgerrige, og uanset hvor bureauet sender danskere hen, berører Albatros’ rejseledere alt lige fra politik og økonomi til historie. Det gælder også Hviderusland.

Albatros er parat til at sende gæster til lande, som det danske udenrigsministerium ikke fraråder danskerne at rejse til, men hvis ingen vælger at rejse til eksempelvis Hviderusland, arrangerer Albatros naturligvis ikke rejser dertil. Markedet bestemmer.

»Vores kunder er intelligente og oplyste og kan selv afgøre, hvorvidt de ønsker at rejse til et givent sted. Nogle danskere nægter at rejse til USA på grund af Donald Trump. Andre vil ikke tage til Tyrkiet. Vi har alle vores moralbegreber og grænser. Det respekterer vi naturligvis, men det skal ikke afholde andre fra at tage på shopping i New York eller nyde solen i Alanya«, fastslår Steen Albrechtsen.

Mødet med de lokale

Viktors Farmor arrangerer også rejser til Hviderusland. Marketingchef Esben Gynther siger, at der faktisk ikke er nogen destinationer, som bureauet ikke vil sende gæster til, hvis der ikke lige er krig eller borgerkrig. Bureauet har opgivet rejser til Mali på grund af sikkerhedssituationen efter en konsultation med udenrigsministeriet.