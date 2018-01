Fagforeningsaktiv pensionist: Tag på ferie til et overset diktatur, og oplev et væld af innovative metoder til undertrykkelse af befolkningen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hviderusland, eller Belarus, som er det officielle navn, er kommet på listen over de lande, som danske rejsebureauer udbyder som rejsemål. Det er nok ikke noget dårligt rejsemål i forhold til, at der er styr på tingene og rene gader. Det sørger diktatoren Lukasjenko for. Det hemmelige politi, som ikke engang har droppet navnet KGB, sørger for orden, og i kampen mod den tiltagende arbejdsløshed ansættes flere og flere gadefejere.

Det ændrer nu ikke på, at det er begrænset, hvad landet har at byde på af seværdige turistattraktioner. Til gengæld kan diktaturet byde på et væld af innovative metoder til undertrykkelse af befolkningen. Produktionsvirksomhederne i landet er stadig ejet af staten, som fuldstændig kontrolleres af Lukasjenko. Virksomhederne som f.eks. traktorfabrikken Belarus kan ikke afsætte produktionen, så de ansatte sættes på tredages arbejdsuger med reduceret løn.

De arbejdsløse straffes økonomisk gennem et bødesystem, selv om der ikke er ledige job at søge. Diktaturet medfører indskrænkninger i demokratiet, og det betyder også reducerede levevilkår for store dele af befolkningen. Det er kun inderkredsen omkring Lukasjenko, der lever under gode materielle forhold.

Det reagerer oppositionen på. De uafhængige fagforeninger har arrangeret demonstrationer, som selvfølgelig ikke er tilladte. Derfor er mange af fagforeningslederne blevet arresteret og står i dag anklaget med risiko for 7 års fængsel.

Det er da glædeligt, at turister ifølge annoncen fra Albatros Travel kan rejse ind i Hviderusland uden visum. Det gælder bare ikke udlændinge, som har samarbejdet med oppositionen. Jeg vil godt vædde med Albatros om, at de ikke kan få undertegnede ind, fordi KGB har registreret forbindelse til oppositionen. Jeg er lige så sikker på, at retssagen mod fagforeningslederne bryder med alle principper for en retsstat.

Jeg er forbavset over, at vi har en diktaturstat i baghaven, som vi får så lidt oplysning om i medierne.

LO-fagforeningerne i Region Syddanmark har besluttet at indsamle penge til den uafhængige fagbevægelse i Hviderusland i 2018. Det gør vi blandt andet for at udbrede kendskabet til diktaturet og støtte op om de demokratiske kræfter i landet. Specielt de uafhængige fagforeninger udgør en stærk opposition til diktaturet. Forhåbentlig vil 2018 byde på et gennembrud i kampen for menneskerettigheder og demokrati i Hviderusland.