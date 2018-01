Indesneede skiturister kan komme ud med tog i eftermiddag Den schweiziske by Zermatt har de seneste dage været lukket for omverdenen på grund af massivt snefald.

13.000 skiturister, der ikke har kunnet forlade en schweizisk alpeby, har udsigt til at kunne komme væk.

Onsdag begynder togene igen at gå til og fra den populære skidestination Zermatt, der er blevet begravet i sne. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Skituristerne har været fanget i landsbyen i to dage. Byen ligger ved foden af bjerget Matterhorn i de schweiziske alper.

Ifølge Zermatts officielle hjemmeside skulle togene i første omgang allerede være begyndt at gå 11.15, men afgangene er blevet skudt til senere på eftermiddagen.

Evakueres med helikopter

»Jernbanen kan ikke køre klokken 11.15 som planlagt på grund af besvær med at fjerne sneen på strækningen mellem Tasch og Zermatt. Der arbejdes hårdt på at få jernbanen til at genåbne, og vi er sikre på, at den kan åbne igen i eftermiddag«, lyder det.

Foto: Mateusz Bocian/AP Der arbejdes på højtryk med at skovle veje og stier fri af sne. I flere dage har luftvejen været eneste mulighed til og fra Zermatt.

Der arbejdes på højtryk med at skovle veje og stier fri af sne. I flere dage har luftvejen været eneste mulighed til og fra Zermatt. Foto: Mateusz Bocian

Tasch er en lille by, der ligger seks kilometer fra Zermatt.

Skidestinationer i Schweiz har oplevet kraftige snefald. Flere steder er der faldet over en meter sne på et døgn.

Den store mængde sne betyder, at myndigheder har måttet lukke pister på grund af lavinefare. Byen Zermatt, som har omkring 5.500 indbyggere, og som kan huse op mod 13.400 turister, er lukket.

Foto: Dominic Steinmann/AP Sneen er modsat tidligere år faldet i store mængder i alperne. Zermatt ligger i 1.620 meters højde og på de højeste steder i området kan man stå på ski året rundt.

Sneen er modsat tidligere år faldet i store mængder i alperne. Zermatt ligger i 1.620 meters højde og på de højeste steder i området kan man stå på ski året rundt. Foto: Dominic Steinmann

I går blev de turister, der er nødsaget til at forlade byen, evakueret med helikopter, og det fortsætter i dag. Folk flyves til den nærliggende by Täsch, hvorfra de fragtes videre med bus. Alle pister har været lukkede på grund af stor fare for lavinefare.

Zermatt ligger i 1.620 meters højde i delstaten Valais. Byen er omgivet af en række bjergtinder, der rager op i over 4000 meters højde.

ritzau