Tag på både skiferie og storbyweekend i Prags nordlige lillebror Tjekkiske Liberec har både en charmerende historisk bykerne og skibakker lige uden for byen.

Blot halvanden times kørsel fra Prag, klemt inde mellem de store naboer Tyskland og Polen, ligger det nordlige Tjekkiets hovedby, Liberec. Byen er med sine godt 100.000 indbyggere landets sjettestørste, og selv om den ikke har samme arkitektoniske charme som hovedstaden, er den i høj grad et besøg værd.

Rejsedeklaration Politikens rejse til og ophold i Liberec var betalt af CzechTourism. Organisationen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Liberec – eller Böhmens Manchester, som den drillende er blevet døbt på grund af sin fortid med tekstilfabrikker og en stor arbejderklasse – er nemlig hovedstaden i det nordligste Tjekkiet og byder derfor på overraskende mange kulturelle tilbud, sin klejne størrelse taget i betragtning.

Foto: Czech Tourism I udkanten af Liberec findes et lille skiområde, hvor der også er udsyn til et spektakulært tårn tegnet af Karel Hubácek. Tårnet figurerer på Unesco’s verdensarvliste.

I udkanten af Liberec findes et lille skiområde, hvor der også er udsyn til et spektakulært tårn tegnet af Karel Hubácek. Tårnet figurerer på Unesco’s verdensarvliste. Foto: Czech Tourism

Byen, der uden problemer kan udforskes til fods, er desuden fint forbundet af en sporvogn, der gør det muligt at bevæge sig fra skiløjperne i den ene ende af byen til den botaniske have og en række museer i den modsatte ende på ganske kort tid. At den ligger godt 90 kilometer fra Prag, gør på mange måder Liberec til et oplagt supplement til Prag, hvis man ønsker at krydre turen til den tjekkiske hovedstad med en alternativ og mere uspoleret destination inden for en overskuelig afstand.

Sådan kommer du til Liberec Liberec er hovedbyen i det nordlige Tjekkiet med både universitet, opera, zoologisk have og et væld af andre kulturelle tilbud, selv om der blot bor 100.000 mennesker i byen. Byen ligger halvanden times køretur fra Prag – lidt kortere fra Prags lufthavn. Med bus tager turen fra Prag en time og et kvarter og koster fra et par euro, alt efter afgang. Skisæsonen strækker sig fra midten af december til slutningen af marts, og ud over en række mindre alpinområder er der også gode langrendsfaciliteter. Byen er dog bestemt også et besøg værd om sommeren. Vis mere

Ankommer man til Liberec om formiddagen, kan man med fordel bruge nogle timer i Liberec’ charmerende centrum med det postkortskønne nyrennæsance-rådhus fra 1893, der – ligesom andre dele af den historiske bykerne – blev tegnet af østrigske arkitekter.

Hopper man med på en rundvisning indendørs, kan man blandt andet opleve træudskæringer fra Wien, lysekroner fra Berlin og statuer, der stammer fra Innsbruck. Men stedet har også en mere blodig historie, for det var her på pladsen foran rådhuset, at ni personer blev dræbt under Pragforåret i 1968, da tropper fra fem andre Warszawapagt-lande invaderede det, der dengang hed Tjekkoslovakiet.

Liberec’ historiske vingesus og den arkitektoniske afsmitning fra nabolandene har også betydet, at byens centrum gennem årene har været brugt flittigt som kulisser i film, der foregik i både Tyskland, Schweiz og Østrig – senest i den aktuelle Albert Einstein-serie ’Genius’ fra National Geographic. På Visit Liberec’ facebookside kan man booke en guidet tur i fodsporene på filmskabernes brug af byen.

Foto: Johan Varning Bendtsen Gå på opdagelse i byens historiske bykerne med postkortskønne nyrenæssance-bygninger som rådhuset her.

Gå på opdagelse i byens historiske bykerne med postkortskønne nyrenæssance-bygninger som rådhuset her. Foto: Johan Varning Bendtsen

Presser sulten sig herefter på, kan man spise på old school tjekkisk maner i rådhuskælderens restaurant, hvor langtidssimret svinekød, Nürnberg-pølser og røget oksetunge flankeres af hvinende stærk, hjemmerørt sennep, sauerkraut og lokalbrygget øl. Bondekøkken på den fede måde og omgivet af hvidkalkede hvælvinger og mørke træpaneler. Og en god del asiatiske turister, der efter kameraaktiviteten at dømme har set rådhuskælderen i en eller anden film.

Man får meget mad for pengene og uden skelen til kalorietabeller, og herefter kan det være tiltrængt med en travetur til et af byens hyggelige museer, for eksempel North Bohemia Museum, der er indrettet i et gammelt hammam. Er man ikke færdig med at forbruge, kan man alternativt drive rundt i de brostensbelagte gader i centrum, der både har hippe genbrugsbutikker, små forretninger med lokale specialiteter og stort set alt andet, man forventer at finde i en centraleuropæisk provinshovedstad.

Oppe på bjerget

Har man mere brug for mere fysisk udfoldelse end museer oven på mødet med det tunge tjekkiske køkken, kan man alternativt tage sporvognen gennem regionens pastelfarvede betonboligblokke til udkanten af byen, hvor der åbenbarer sig et lille, charmerende skiområde.

Her er børnevenlige bakker og gode muligheder for at bruge en eftermiddag. I alt mønstrer området 12 løjper fordelt på i alt ni kilometer, hvilket ikke er overvældende, og stedet er da også indrettet med tanke på børnefamilier og begyndere, som også fylder godt op på pisterne. Temperaturen er i den varme ende, sneen i den langsomme, men alt fra lifte til betjening fungerede upåklageligt, og overalt høres grin og godt humør, når det pludselig går lidt for stærkt, og en forælder er kommet på afveje ude blandt nåletræerne.