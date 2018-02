Jättebra sne i Branäs kommer både fra himlen og snekanonerne En uge med masser af sol og stabil sne overbeviser om, at svenske Branäs har slået sit navn fast som et oplagt skisportssted for hele familien.

Der er ingen grund til at lægge skjul på, at jeg havde den for mig ukendte skidestination Branäs i svenske Värmland mistænkt for at balancere på kanten af fake news i ugerne før vores ankomst i begyndelsen af marts 2017.

En gang om ugen havde jeg rutinemæssigt sammenlignet snebulletinerne fra Branäs med de efterhånden ganske mange norske skisportssteder, jeg har besøgt med familien gennem årene. Både i og uden for peak-ugerne rapporterede branas.se konsekvent om 21 åbne lifter ud af 21 mulige. Og en snedybde på et sted mellem 90 og 95 centimeter.

Kunne det virkelig være sandt? At det for alpin skisport så upåagtede Värmland godt 350 kilometer nord for Göteborg og 70 kilometer øst for Trysil kunne byde på sneleverancer og driftsstabilitet i en kvalitet, som overgik de klassiske norske destinationer?

De første dage tyder på det. Vi er fire afsted. Hverken vovehalse eller fanatikere. Men på voksenholdet to erfarne skiløbere og to børn, Johannes på 11 med tre ugers alpinski at prale med og Holger på 12 med lidt flere sæsoner; han har dog siden 2015 været erklæret snowboarder.

Sol og begejstring

Dag et og to er udpræget begejstring. De bestilte støvler og ski i rette numre og længder befinder sig på vores værelse og i den dertil indrettede skistald. Liftkortene ligger i en kuvert ved indgangen. Lifterne kører, som de skal, og en vidunderlig aftensol afslører ved 18-tiden Branäs-bjerget som højeste punkt i et stadig vinterhvidt snelandskab.

Næste dag tænker jeg over, at der ikke er tale om falsk markedsføring, når Branäs brander sig som et familieorienteret vintersportssted. Jeg har taget plads på balkonen i vores lejlighed i den såkaldte Ski Lodge med udsigt direkte til skiområdet. Solen har skinnet fra morgenstunden med en intensitet, som gør det muligt at sidde ude iført en kraftig striktrøje.

Udfordringerne er gode for såvel den 11-årige på ski som den 12-årige snowboarder. Foto: Kristian Klarskov

I mit stille kvarter efter frokost lytter jeg med lukkede øjne til det store, åbne område mellem lodgen og gondol-liften, der fører op i liftsystemets centrum. Stille er der egentlig ikke. Liften kan høres svagt og andre lyde blander sig. Som en slags moderne, alpin udgave af Bulderby.

Der er glid fra ski og kælke. Dryp fra den smeltende is, der rammer balkonens rækværk. Springende børn hviner i luften på vej til landing på en stor hoppepude. Lige nedenfor høres bløde bevægelser fra en rolig karrusel, der kører rundt med anordninger til bagdelen af samme type som en rigtig tallerkenlift. Et perfekt instrument til at lære de mindste den svære kunst at blive sat i fart på kunstig vis. Og uden panik.

Skiophold i Branäs Fra København til Branäs er der godt 700 kilometer via Øresundsbroen Fra Jylland kan man enten sejle fra Grenaa til Varberg eller fra Frederikshavn til Göteborg. Fra Göteborg til Branäs er der godt 360 kilometer. Branäs har 21 lifter, heraf to stolelifter til fire personer og en gondollift. Højdeforskellen i skiterrænet er 450 meter. Længste nedfart er 3 kilometer. Der er også mulighed for langrend, i alt 28 kilometer spor. Et liftkort for seks-otte dage koster i 2017/18-sæsonen 1.830 skr. (1.392 kr.) for voksne, 1.420 skr. (1.080 kr.) for ungdom (8-15 år). Fire dage koster tilsvarende 1.455 skr. (1.106 kr.), 1.140 skr. (867 kr.). Børn under otte år kører gratis på liften, men skal anskaffe sig et såkaldt keycard til 55 skr. (42 kr.) Der er mange muligheder for at bo i Branäs, både neden for skiområdet i Branäs by og i terrænet. Først og fremmest byder stedet på lejligheder og hytter. Enten tæt på eller direkte ud til skianlægget. Læs mere på branas.se. Vis mere

Snedybden har vist sig at holde, solen bevarer herredømmet over himlen, så man dagen igennem kan instruere børnene i den ædle kunst at bruge solens skygge som et spejl af egen tekniske formåen på pisten.

Drømmen om World Cup

Solen er dog ingen permanent gæst. Torsdag formiddag er en af de gråt i gråt-dage, der næsten altid hjemsøger én mindst en dag på en skiferie. Tåge og dis hænger så tungt i luften, at reserver af positiv energi skal mases frem fra gemmerne for at dreje tankerne i retning af det medbragte brætspil og friheden fra alle hverdagens pligter.

Lige denne morgen har jeg har booket et møde med pladschefen på Branäs, Martin Sturmhoefel. Jeg har bedt manden med det alpeklingende navn om at forsyne mig med lidt mere håndfast viden om et skiområde, jeg kun har et overfladisk kendskab til.

Han fortæller historien om et område, der indtil 1988 kun var et fjeld- og skovområde. I 1980’erne havde et ejendomsselskab kastet et stort beløb efter området for at opbygge et skiområde fra grunden med en ny gondollift som centrum for vidtløftige planer om at bringe det omrejsende alpine World Cup-cirkus til det i den sammenhæng upåagtede Värmland.

Her er Branäs af mange gode grunde aldrig blevet fast inventar. De sorte pister over lange stræk fås langt bedre andetsteds, og i dette årtusinde er udviklingen derfor gået i en anden retning. Branäs har arbejdet målrettet på at skabe en familiedestination med masser af gratis aktiviteter for de mindste. Programmet tager sig i denne uge uden for højsæsonen fyldigt ud med skattejagter, slalomkonkurrencer på tid, minidisko, ansigtsmaling og afterski for de mindste.