Ryanair vs. fagforening: Hede drømme om dansk base må vente lidt endnu Lavprisselskabet Ryanair mødtes i denne uge med dansk fagforening for at drøfte muligt samarbejde.

Ryanair vil gerne åbne baser i Danmark. I den anledning mødtes det irske flyselskab i dag med Flyvebranchens Personale Union (FPU) for at diskutere mulighederne for en overenskomst og et eventuelt samarbejde. Det fortæller FPU’s næstformand, Anders Mark Jensen, til Politiken.

»Vi fik overleveret vores budskab om, at vi er sat i verden for at lave gode arbejdsforhold for vores medlemmer i Danmark, og det betyder, at det kræver en overenskomst for begge grupper – både kabinepersonaelet og piloterne – hvis Ryanair vil åbne baser i Danmark«, siger Anders Mark Jensen, der oplevede, at det var et udspil, som Ryanair »tog til efterretning«.

Ryanairs personaledirektør, Eddie Wilson, repræsenterede Ryanair på mødet. Han har forklaret til DR Nyheder, at Ryanairs basedrømme kræver samarbejde med FPU.

»Det er klart, at samtalerne med de danske fagforeninger vil danne grundlag for vores beslutning om, hvor hurtigt vi kan åbne en egentlig base i København«, lød det.

Den vigtige base

Hvis Ryanair kan få en dansk overenskomst, kan selskabet etablere en base i Københavns Lufthavn. Dermed vil Ryanair få bedre mulighed for at tilbyde tidlige morgenafgange, som er noget, ikke mindst forretningsfolk efterspørger.

Mødet med den danske fagforening kommer efter, at Ryanair i slutningen af januar underskrev et udkast til en frivillig fagforeningsaftale med britiske piloter. Kontakten til fagforeningerne sker, efter at Ryanairs topchef, Michael O’Leary, i december sidste år proklamerede, at selskabet, der ellers har fået feberkramper, når talen er faldet på fagforeningssamarbejde og overensomst, nu ser ud til at være klar til at anerkende en fagforening som forhandlingspartner.

Tilnærmelsen sker godt to år efter, lavprisselskabet måtte lukke sin base i Billund Lufthavn og droppe planer om at etablere sig i København. Det skete, fordi Arbejdsretten herhjemme afsagde en dom, som betød, at FPU havde ret til at kræve overenskomst for selskabets ansatte på basen i København. Og det ville Ryanair ikke gå med til dengang.

Efter dagens møde afventer Anders Mark Jensen og FPU nu, hvad Ryanair beslutter sig for.

»De må vende tilbage med, hvor Danmark ligger henne i prioriteringsrækkefølgen af de europæiske lande, der skal overenskomstdækkes. Vi afventer, at Ryanair hører, hvad deres bagland synes«.

I dag har Ryanair en række ruter fra Københavns Lufthavn, hvor selskabet er det tredje største flyselskab.

Ryanair har ikke ønsket at kommentere mødet i København.