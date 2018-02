Forsker om nyt image: »Det koster blod, sved, snot og tårer« Lolland-Falster vil slå sig op som fødevaredestination, og området har et stort potentiale, mener fødevareforsker Donna Sundbo.

Det er godt tænkt, at Lolland-Falster vil skabe sig et brand som en fødevaredestination, mener Donna Sundbo. Hun forsker i fødevare- og oplevelsesøkonomi og er lektor på professionshøjskolen Absalon i Roskilde.

Hun nævner Bornholm som et eksempel på, at det kan være vejen til succes. Øens klima betyder, at der produceres eksempelvis pasta-hvede og dyrkes figner. Tilsvarende fødevarer finder man ikke andre steder i Danmark, og det er derfor unikt og en fødevarefortælling for øen.

»Det er lykkes for Bornholm, fordi den fortælling er blevet fælles, og mange har trukket i samme retning. Det, som Bornholm har gjort, er succesopskriften«, siger Donna Sundbo.

Det, som Bornholm har gjort, er succesopskriften Donna Sundbo, forsker i fødevarer og oplevelsesøkonom

Hun nævner Camønoen på Møn som et andet »stjerneeksempel« på en succes. Møn har ikke bygget en masse nyt i forbindelse med vandrerutens åbning, men er lykkes med grundfortællingen om, at den er noget særligt – en rute, som man ikke finder andre steder.

Madens Folkemøde har potentiale

For virkelig at slå igennem med en turismestrategi kræver det, at et område har, hvad Donna Sundbo kalder en »styrkeposition« at slå sig op på. Det kan være at markedsføre sig som stedet, hvor kaffen kommer fra, eller området, som producerer humle til hele verden. En sådan oplagt styrkeposition kan hun ikke få øje på på Lolland-Falster.

Dog mener hun, at der er styrker i deres underområder; frugtavl for eksempel.

»Men de kan skabe sig en sådan styrkeposition, for de har steder som Knuthenlund Gods (stort biodynamisk landbrug, red.), Frederiksdal Gods, som producerer kirsebærvin, samt Madens Folkemøde, som Claus Meyer blandt andet står bag. Det kunne godt have stort potentiale«, siger fødevareforskeren og tilføjer, at spørgsmålet er, om ’Signaturoplevelser Lolland-Falster’ kan løfte det.

Lokale ildsjæle

Projektet løber kun frem til 30. juni i år, altså i alt knap ni måneder, og det er en meget kort periode.

»Det er et langt og sejt træk at udvikle et brand, for man bliver ikke noget i turisternes bevidsthed fra den ene dag til den anden. Og de lokale skal kunne identificere sig og stå bag brandet, for når man først har slået sig op på noget, kan man ikke skifte to år efter. Så hamrer man den i hvert fald ikke hjem«.

Det er et langt og sejt træk at udvikle et brand, for man bliver ikke noget i turisternes bevidsthed fra den ene dag til den anden

For at Lolland-Falster skal lykkes med forvandlingen, er det afgørende med lokal opbakning.

»Det nytter ikke, at der kommer en konsulent fra København, og at han, når støttepengene udløber, tager af sted igen. Der skal være lokale, der brænder for det og tager ejerskab, for det koster blod, sved, snot og tårer. Det, som har været grundstenen i succesen på Bornholm og Camønoen, er, at initiativet er kommet nedefra«, mener Donna Sundbo.

Nordisk madbølge har mistet pusten

Set i et bredere perspektiv er det også en god ide at bruge mad og lokale fødevarer som løftestang for at lokke besøgende til.

Danmark har en unik position lige nu, fordi det udefra set fremstår som et vaskeægte madland. Danmark ledte den nye nordiske bølge, men de senere år, mener fødevareforskeren, at der er opstået en afmatning, hvor Danmark fremfor at være i front mest er gået med på udlandets madtrends. Derfor er det nu, Danmark skal trykke på speederen for ikke at miste den position.

»Hvis ikke vi gør noget, dør det lige så stille. Vi skal ikke hvile på laurbærrene, men hælde benzin på pumperne, så vi fortsat kan brande os som et madland i særklasse. Derfor er ’Signaturoplevelser Lolland-Falster’ et godt og vigtigt projekt. Og der er et stort potentiale på Lolland-Falster. Det ligger lige ved siden af Tyskland, og lige om lidt kommer Femern-forbindelsen«.