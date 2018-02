Lokale fødevarer skal sælge Lolland-Falster Områder som Fyn og Bornholm har været gode til at brande sig på deres lokale råvarer og gourmetrestauranter. Nyt projekt skal skubbe Lolland-Falster i samme retning.

Til foråret sætter Henrik Schwartz Ploug 4.500 nye vinplanter. De bliver en udvidelse til hans halvandensmandsfirma, Østergård Vinmageri, der ligger i Stokkemarke på Lolland, og som dyrker æblevin og druevin til blandt andre Claus Meyer og Coop.

Ud over at passe sine vinstokke driver Henrik Schwartz Ploug også en gårdbutik på sit nedlagte landbrug. Her sælger han egen vin foruden andre lokale producenters varer. Men det er især hans egne vine, som langes over disken.

»Jeg tror, det skyldes autenticiteten. I stedet for at videreformidle en andens produkt vil de have mit eget produkt og høre om fortællingen bag og om vinenes kvaliteter og de udfordringer, der har været med at fremstille vinen«, forklarer Henrik Schwartz Ploug.

Vinavleren er en af de producenter på Lolland-Falster, som er med i et nyt projekt, der skal markedsføre området som hjemsted for kvalitetsfødevarer.

’Signaturoplevelser Lolland-Falster’ hedder projektet, som Dansk Kyst- og Naturturisme samarbejder med erhvervsorganisationen Business Lolland-Falster om.

Fyn, Odsherred og Bornholm er forbilleder

Lolland-Falster har lidt under det negative udkantsstempel, hvilket dokumentaren ’På røven i Nakskov’ har været med til at formidle. Men fødevareprojektet skal give turisterne helt anderledes associationer.

Ifølge Sune Kohl Bomholt Rasmussen, udviklingskonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme, giver den gunstige jord optimale forhold for landbruget, der er 50 godser og herregårde, ligesom her findes bryggerier, gårdbutikker, restauranter og biodynamiske landbrug. Dem har turisterne bare ikke rigtig fået øjnene op for.

»Med tiltaget vil vi gerne medvirke til at styrke Lolland-Falster ved at arbejde med de særlige kvaliteter, som området har. Første tiltag er udviklingen af en grundfortælling om de exceptionelle råvarer, der dyrkes«.

Henrik Schwartz Ploug kalder projektet for »helt kanon«. Han mener allerede, at flere gourmetturister har fået øjnene op for, at det ikke kun er destinationer som Fyn, Odsherred og Bornholm, der har gode råvarer og restauranter i særklasse.

Turisme på Lolland-Falster Lolland-Falster havde totalt set knap1,7 mio. overnatninger i 2016.

Det var godt 3 pct. af det samlede antal overnatninger for danske og

udenlandske turister i Danmark det år.

58 procent af overnatningerne stod danskere for.

De mest populære overnatningsformer er feriecenter, feriehus og camping.

Lalandia, Knuthenborg Safaripark, Fuglsang Kunstmuseum og Middelaldercentret er blandt de største attraktioner. Vis mere

»Den gode udvikling skal forstærkes. Jeg synes også, vi bliver flere og flere små producenter, men vi har ikke helt kræfterne til selv at lave brandingarbejdet. Jeg producerer vin, passer gårdbutikken og laver salgsarbejde, så der er nok at se til. Derfor er det godt at få bredt budskabet ud om produkternes kvalitet og det, vi laver«, mener Henrik Schwartz Ploug.

Turister søger madoplevelser

Lokale fødevarer og madoplevelser anses som en stærk attraktionsfaktor, når det handler om at tiltrække turister, og dansk gastronomi har opbygget et stærkt image, som er med til at bringe gastroturister til landet. En undersøgelse, som VisitDenmark publicerede i august sidste år, viste, at for 43 procent af de udenlandske turister i Danmark er gode spisesteder én af årsagerne til at vælge Danmark, og hver fjerde turist rejser efter de lokale madoplevelser.

Destinationer som Bornholm og Fyn er netop lykkedes med at skabe en stærk fortælling indenfor specialfødevarer. Samme chance må Lolland-Falster ikke forpasse. Det mener Kai Winter, der sammen med sin kone Anita Winter driver Kernegården på Fejø, som producerer cider, tager imod feriegæster, der vil på bondegårdsferie, og har en gårdbutik.

»Fyn har mange producenter, og bornholmerne er også lykkedes med fortællingen om de lokale fødevarer. Jeg tror ikke, Bornholm har bedre produkter, end vi har på Lolland-Falster, men de har været gode til at synliggøre sig selv. Det skal vi også være«.