Risiko: La Paz er ikke som sådan en farlig storby, men pas på dine ejendele og gå ikke rundt i gaderne om aftenen. Tag en taxi fra et godkendt bureau.

Højdesyge: Kan forekomme på grund af La Paz’ beliggenhed. Det kan lindres ved at drikke asser af vand, coca-te, tygge coca-blade og eventuelt indtage diamox-tabletter.

Weekend i La Paz: Find åndehullerne i den tætpakkede og iltfattige storby Et mylder af trafik, gademarkeder, ofringer til moder Jord og kvinder med bowlerhatte. Bolivias administrative hovedstad, La Paz, er noget for sig, omgivet af Andesbjergene, gamle traditioner fra inkaerne og et utal af lækre spisesteder.