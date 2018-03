10 storbyer, du kan komme til med toget Flyet er ofte det letteste valg, når man endelig skal på ferie. Men ønsker du at skåne miljøet, er toget et godt alternativ. Politiken guider dig til 10 togrejser, du let kan tage i stedet for flyet.

Når vi danskere vil udforske de europæiske storbyer på en miniferie, hopper vi gerne hurtigt på et fly. Men fly er den transportform, der udleder mest CO per passagerkilometer og dermed den mindst klimavenlige. Her får du 10 europæiske storbyer, du kan rejse til med toget i stedet for. Alle priserne er angivet per vej. 1. Hamburg Foto: Arkivfoto Daglige afgange fra København, Aarhus og Aalborg direkte til Hamburg. Rejsetid: 4 t. 30 min. Pris: Fra 228 kroner dsb.dk/ 2. Oslo Foto: Erik Berg Daglige afgange med skift i Göteborg. Rejsetid: ca. 9 timer Pris: Fra ca. 500 kroner sj.se 3. Venedig Foto: Arkivfoto Rejsetid: 22 t. 30 min. med to skift undervejs Pris: Fra 1.000 kroner dsb.dk/ 4. Rom Foto: Warren Gibb/iStock Rejsetid: 25 timer med tre skift Pris: Fra 1.300 kroner dsb.dk/ 5. Prag Foto: Kamila Mandikova/iStock Rejsetid: 12 timer med fire skift undervejs Pris: Fra 532 kroner dsb.dk/ 6. Amsterdam Foto: Ruud Moret Rejsetid: 11 timer Pris: Fra 449 kroner dsb.dk/ bahn.com 7. Zürich Foto: Toni, Flickr Rejsetid: 18 t. 30 min. med tre skift undervejs Pris: Fra 456 kroner dsb.dk/ 8. Paris Foto: Simona Dumitru, iStock Rejsetid: 14 timer Pris: Fra 1.900 kroner med to skift undervejs dsb.dk/ 9. Göteborg Foto: Jaume/Flickr Daglige afgange fra København H direkte til Göteborg Rejsetid: Lidt over 4 timer uden skift Pris: Fra 140 kroner oresundstag.se sj.se 10. London Foto: Sergey Borisov/iStock Rejsetid: 15 t. 30 min. I juni, juli og august kører toget direkte. Resten af året kræver det en overnatning i Bruxelles, før man kan tage toget videre næste morgen til London. Pris: Fra 1.500 kroner. dsb.dk/