Hurtigrutens skibe får nu landstrøm i Bergen Strøm fra vandkraft erstatter den strøm, Hurtigrutens skibe hidtil har fået fra dieseldrevne motorer, når de ligger ved kaj.

Hurtigruten har sejlet mellem Bergen og Kirkenes i Norge med dieseldrevne motorer. For at mindske CO 2 -udslippet og opnå en renere byluft, når rutens færger ligger i havn, tilbyder havnen i Bergen nu landstrøm til Hurtigrutens færger. I sidste uge blev ’MS Spitsbergen’ tilkoblet anlægget.

Det tager kun få minutter at koble skibe til strømanlægget, som betyder, at skibene benytter strøm produceret på vandkraft i stedet for dieseldrevne hjælpemotorer i de op til otte timer, de hver dag ligger ved kaj i Bergen. Målet for Hurtigruten er, at halvdelen af selskabets skibe skal være klar til at koble sig på anlægget i Bergen i løbet af 2018.

Ønsket om at mindske CO 2 -udslippet har da også sin virkning. For hvert af Hurtigrutens skibe, der kan gøre brug af landstrøm i Bergen, spares miljøet årligt for 150.000 kilo CO 2 og 2,5 tons af kvælstofoxiden NOx.

»Dette er en milepæl. Det er godt for havnene, Hurtigruten, og ikke mindst for indbyggerne i Bergen og de andre byer langs kysten«, siger Hurtigrutens koncernchef, Daniel Skjeldam. Han understreger, at Hurtigruten bør gå forrest for at bidrage til et bedre miljø, og håber, at flere rederier og havne vil gå i samme retning.

»Vi er i en branche, som står for store udslip. Det bør tages alvorligt«, siger koncernchefen.

Havnedirektøren i Bergen, Johnny Breivik, er også begejstret over det nye strømanlæg.

»For Bergen Havn er dette et vigtigt skridt på vej mod målet om en bæredygtig havn. Jeg håber, at andre havne langs kysten vil bygge landstrømsanlæg, så Hurtigruten kan få god effekt af sine investeringer«.

Landstrøm til skibe i havn er blot en af de miljøinvesteringer, Hurtigruten har gjort de seneste år. Andre er ombygninger af motorer og udskiftning af propeller. Derudover bruger Hurtigrutens skibe det renest tilgængelige drivstof, og selskabet kæmper for et internationalt forbud mod forurenende tungolie. Den norske klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, glæder sig over den renere byluft.

»Jeg ser nu frem til, at vi etablerer landstrømsanlæg ved flere kajer i de norske havne«.