Hoteltjek: Få saftig lokalhistorie på Kullens badehotel Foruden sin saftige lokalhistorie scorer Kullens badehotel højt på hygge, æstetik og gæstfrihed.

Her er saftig lokalhistorie, havudsigt og havneliv. Hotel Kullaberg er nemlig opført, få år inden der kom gang i lillebyen Mølles løsslupne sommerliv, hvor mænd og kvinder – oh, frydefuld forargelse – badede sammen fra klipperne, klædt i tværstribet. Hvilket fremgår af de mange fotografier, der dekorerer hotellets gange og trapper. Spørg bare værten, Thomas Dreilick, hvordan det gik for sig, da kystbyen blev til syndens hotspot fra 1907 og siden i 1970’erne til Skånes partyby nummer. Han har nemlig styr på det frivole Mølle-liv, blandt meget andet.