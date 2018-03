Antallet af flyrejsende stiger, mens billetpriserne falder Hård konkurrence, lavere oliepriser og mere effektive fly er årsagen til stadigt billigere flybilletter, mener eksperter.

Siden 1948 er det kun gået en vej for kommerciel luftfart. Og det er op, op op.

For 70 år siden var der 18 millioner flyrejsende globalt. I 2016 rundede tallet 3,7 milliarder.

Og mens væksten fortsat går op, så går priserne på flybilletter ned.

»Der er tre ting, der sælger flybilletter. Det er pris, pris og pris. Det er forbrugerne blevet vænnet til, og man kan takke flybranchen for, at det ikke skal koste noget at flyve. Alt over 300 kroner er jo en dyr billet«, som Flemming Lundberg Poulsen, der driver branchesitet FinalCall.travel og følger luftfartsbranchen tæt, sagde til Politiken for nylig.

De sidste 20 år er det ene lavprisselskab efter det andet kommet til, og det betyder, at andre flyselskaber må sætte priserne ned for at følge med.

Det gælder blandt andet SAS, hvor man lige nu kan få en flybillet til Amsterdam tur-retur for 706 kroner i slutningen af august.

»Det er et stærkt konkurrencepræget marked med mange flyselskaber, og det giver et pres på priserne«, siger Mariam Skovfoged, pressechef i SAS.

Ole Stouby, direktør i rejsesøgemaskinen Travelmarket, fremhæver også den store konkurrence blandt flyselskaberne som en af grundene til de lave priser.

»Gennemsnitsprisen for en flybillet bliver presset helt i bund, når alle flyselskaber kører med konceptet om en basispris for en flybillet, hvor du så kan tilkøbe bagage og ekstra services, hvis du ønsker det«.

Lave oliepriser og effektive flyselskaber

De lave priser skyldes også, at oliepriserne er faldet, så flyselskaberne betaler mindre for brændstof. Nye fly erdesuden mindre klimabelastende og flyver længere på literen. Og så er flyselskaberne generelt blevet mere effektive, mener Jacob Pedersen, aktie-analysechef i Sydbank.

»Flyselskaberne er blevet bedre til at fylde flyene helt op. Og når passagertallene på et fly stiger, falder omkostningerne normalt per passagerer«, siger han.

Der ses også en stigning i danskernes lyst for at rejse i fritiden, og 2017 var for mange flyselskaber et rekordår.

»Den almene dansker flyver nu flere gange årligt, i stedet for kun en enkelt gang, som var normalt før hen«, siger Jacob Pedersen.

Ifølge ham bliver det ikke dyrere at flyve de næste ti år, og han har et bud på, hvordan fremtiden i luften vil se ud.

»De næste ti år vil byde på et varieret udvalg af ruter, blandt andet flere direkte forbindelser – også på langdistanceflyvninger. For eksempel bliver det muligt at flyve Aalborg-New York. Det vil kun blive mere og mere bekvemt at flyve«.

Han nævner dog, at nogle ruter rent faktisk er steget i pris siden 2017. På de ruter, hvor der ikke er så mange om buddet, kan flyselskaberne tillade sig at sætte prisen lidt op.

»Men ved en tur til London dur det bare ikke. Der er der allerede alt for mange udbydere«.