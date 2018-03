5 rejsetips: Besøg det USA, der ligger uden for alfarvej

»Vi ligger kun fire timers kørsel fra Grand Canyons South Rim, så det er helt oplagt at bo i vores by«, siger Emily Wininger fra Experience Scottsdale. Og som navnet siger, er det byen Scottsdale i Arizona, hun vil fremhæve, og det med de fire timers kørsel viser, at amerikanere har et afslappet forhold til afstande.

De fire timer dækker over 380 kilometer, og efter sådan en køretur kan man nyde gæstfriheden i Scottsdale:

»Vi har lavet en by, der tiltaler turister, men vi har samtidig sørget for at bygge den på en måde, så vi også selv er glade for at bo i den. Vi har en by uden højhuse. Du kan gå rundt i centrum, hvor der er butikker og museer. Du finder et godt udvalg af hoteller, hvoraf nogle af dem kan tilbyde spaophold. Det kan du måske også brug for, da det kan blive virkelig hedt om sommeren – ofte er det over 40 grader«.