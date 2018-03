Pas på falske hjemmesider, når du søger rejsetilladelse til USA Brug den officielle hjemmeside, når du søger om tilladelse til at rejse til USA. På falske sider kommer du til at betale overpris.

Langt de fleste turister skal indhente en særlig godkendelse, inden de rejser til USA. Den hedder Esta, den har fungeret siden 2007, og den giver udelukkende tilladelse til at rejse til USA med fly eller skib. Den endelige godkendelse til at krydse grænsen ind i USA bliver givet i havnen eller lufthavnen.

Klar til Esta-ansøgningen Her er noget af det, du skal oplyse i Esta-ansøgningen: Navne: Navn, adresse, pasinfo og dine forældres navne.

Adresse: Angiv, hvor du bor i USA under dit ophold. Det er nok at skrive adressen på det hotel, du overnatter på, første nat. Betaling: Hav kreditkort parat. Du skal betale 14 dollars (90 kr). Sociale medier: I et felt kan du skrive, hvilke sociale medier du anvender. Men det er ikke obligatorisk at udfylde. Varighed: Estagodkendelsen gælder i to år. Du får besked på mail, når den er ved at udløbe. Vis mere

Der findes én officiel hjemmeside, der kan udstede en Esta-godkendelse. Dens adresse er lidt knudret – se den her. Hvis du kommer ind på en hjemmeside med en mere simpel adresse, der ender på .com eller .dk, er du på vej ind på en falsk hjemmeside, der ikke er oprettet af de amerikanske myndigheder. Det er muligt, at disse falske hjemmesider kan hjælpe dig til en Esta-godkendelse, men du kommer til at betale en overpris på omkring 500 kroner. Den originale godkendelse koster 90 kroner.

Dårlige anmeldelser

En af siderne, der ikke har noget med de amerikanske myndigheder at gøre, hedder Esta.dk. På Trustpilot.dk har den fået anmeldelser, der resulterer i en samlet vurdering, der hedder ’100 procent dårlig’. I de enkelte anmeldelser, hvoraf nogle er fra i år, optræder ord og sætninger som »ren og skær fup«, »hold jer væk« og »fusk«.

Denne hjemmeside hører hjemme i Guatemala. Vi har spurgt dem, hvad de siger til den hårde kritik på Trustpilot. Vi fik intet svar.

Politiken har også taget kontakt med evisausa.com og spurgt dem, hvorfor man skulle vælge dem i stedet for den officielle Esta-hjemmeside.

Svaret indledtes sådan:

»Vi er et privat firma, der tilbyder professionel assistance til rejsende, der vil indgive Esta-ansøgning. Det tager vi i øjeblikket et gebyr på 85 dollars for«.

Derefter fortsætter svaret med en opremsning af de ydelser, man får for de 85 dollars. Herunder et ’kvalitetstjek’ af ansøgningen.

Så spurgte vi, hvad dette kvalitetstjek går ud på. Svaret lød:

»Vi er et privat firma, der tilbyder professionel assistance ...«, og det fortsatte med de samme punkter som i det første svar, bare i en lidt kortere version. Afslutningsvis: »Tøv ikke, hvis du har flere spørgsmål«.

Rejsebureauet Albatros Travel prøver at forhindre, at deres kunder går ind på en forkert Esta-side under forberedelsen til en USA-tur:

»Vi sender en mail til vores kunder med en direkte henvisning til den korrekte Esta-hjemmeside, og siden vi begyndte med det, har vi ikke hørt om kunder, der er gået ind på en forkert hjemmeside«, siger Steen Albrechtsen, pressechef i Albatros Travel.