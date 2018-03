Lider du af udlængsel: 7 aktive ferier for enhver smag Er du til yoga på en strand i Marokko? Eller måske en 650 kilometer lang vandretur gennem Jordan? Her får du 7 aktive ferier i udlandet.

1. Vandretur i Norges største nationalpark

Undervejs på turen vil der være et bjergtagende sceneri med fantastiske udsigter over fjeldlandskaber og slette, imponerende fosser og dybe søer. Foto: Vagabond Tours

V agabonds Tours tilbyder en ny vandretur i sommeren 2018 i Norges største nationalpark, Hardangervidda. Ruten er 96,5 kilometer og går fra Finse i nord til Kalhovd i syd. På turen vandrer man fra hytte til hytte i fem dage i cirka 1.100 højdemeter. Undervejs støder man på et rigt plante- og dyreliv og et kig på Norges sjettestørste plateau-isbræ.

Næste tur: 21. - 27. juli 2018

Pris: 8.900 kroner inkl. fly

vagabondtours.dk

2. Vandring i og omkring London

På vandreturen kommer man forbi Bathurst Mews lige nord for Hyde Park. Foto: Erik Kragh

På rejsen i og omkring London bliver områder omkring Fenchurch Street, Regents Canal og Poplar udforsket. Rejsen byder også på en vandredag i Oxford og et besøg i kunstneren William Morris’ kunstnerhjem sydøst for London. Der bliver hver dag vandret cirka 18 kilometer.

Næste tur: 23. – 30. juli 2018

Pris: 6.995 kroner for 8 dage inkl. fly

dvl.dk

3. Meditation og ridning i Island

Nyd Island fra hesteryg på en meditativ måde. Foto: Emruggiero

På denne tur til Island er det muligt at kombinere ridning på islandske heste med meditation og fordybelse.

Du vil blive præsenteret for en anderledes måde at meditere på, da ridningen er tænkt som en meditativ aktivitet. Rejsen vil også byde på en vandretur og et dyp i varme kilder.

Næste tur: 8. – 13. oktober 2018

Pris: 8.700 kroner ekskl. fly

munonne.dk

4. Yoga i Marokko

Start dagen med yoga på stranden til lyden af bølger. Foto: Rasmus Cornelius Nielsen

Rejs til havnebyen Essaouira i Marokko og dyrk yoga i en uge. Morgenerne starter med blid flow yoga på stranden, mens solen står op. Dagen slutter med restorativ yoga på terrassen.



Næste tur: 21. - 28. april 2018

Pris: 5.500 kroner ekskl. fly

yogaudstyr.dk

5. Korsang i Italien

Glade amatøroperasangere, der synger i landsbyen Castelvittorio i Ligurien i Italien. Foto: Pia Scharling

Den italienske by Castelvittorio ligger kulisse til en uges ferie med opera. Dirigent Torben H.S. Svendsen og pianist Christian von Gehren leder koret i sangworkshops. Ugen slutter af med en koncert, hvor solisten Elsebeth Dreisig deltager.

Har man brug for en pause fra sangen, kan man tage til Middelhavet 20 kilometer derfra eller solbade på klipperne i nærheden.

Man skal have erfaring med at synge i kor for at deltage.

Næste tur: 15. - 22. juli 2018

Pris: 10.300 kroner inkl. fly

pustrejser.dk